Lecce, c'è la prognosi per Farias

In casa Lecce non c’è il tempo per festeggiare il pareggio contro la Juventus, perché nell’infrasettimanale il calendario propone lo scontro diretto contro la Sampdoria a Marassi.

Il tecnico Liverani, che tornerà in panchina dopo la squalifica contro i bianconeri, dovrà però fare a meno di una pedina importante in attacco come Diego Farias.

L’attaccante brasiliano, infortunatosi proprio durante la gara di sabato, è stato sottoposto agli accertamenti del caso che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. La società giallorossa non si è sbilanciata sui tempi di recupero.

SPORTAL.IT | 28-10-2019 21:15