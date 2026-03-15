Lecce: come sta Banda, il bollettino medico dopo il crollo in campo, l'ansia dei tifosi

Il giocatore salentino è stato dimesso dopo la grande paura del Maradona, gli accertamenti hanno dato esito negativo e può tornare a casa

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il gelo è calato sul Maradona nel finale di Napoli-Lecce ma non c’entrava il punteggio ancora aperto con gli azzurri avanti per 2-1: lo stadio si è ammutolito quando Banda all’improvviso è crollato al suolo toccandosi il cuore. Il primo ad accorgersi dell’episodio è stato il tecnico partenopeo Antonio Conte che è schizzato in campo a chiedergli come stesse. Il giocatore è stato portato via in barella ed è stato immediatamente portato in ospedale.

La reazione di Conte

In sala stampa Conte ha spiegato: “Mi trovavo sulla sua stessa linea, era a cinque metri, ero lì perché stao cercando di seguire se si stavano mettendo in barriera. A quel punto l’ho vista a terra. Ho visto che si è accasciato si è messo la mano sul cuore, mi sono spaventato, mi sono avvicinato, gli ho detto: “hai male?” lui mi ha detto sì. Queste sono cose che vanno al di là del calcio, quando c’è la salute di mezzo. Sta anche aspettando un bambino, auguriamo il meglio a lui e alla sua famiglia, sinceramente mi sono spaventato. Per fortuna ci sono stati i soccorsi subito”.

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Il bollettino medico

Già ieri sera la situazione sembrava sotto controllo ed oggi il Lecce ha emesso un comunicato per tranquillizzare tutti, scrivendo: “Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo”.

I tifosi tirano un sospiro di sollievo

La notizia è stata accolta con gioia sul web. Tante le reazioni: “L’applauso di tutto lo stadio mentre ieri Banda usciva in barella è stato davvero una dimostrazione di grande sportività. Forza Lameck, riprenditi alla grande!” e poi: “Portategli una sfogliatella prima di rimandarlo a casa a Lecce. Meno male che sta bene” e anche: “Bellissima notizia, forza campione, ieri ogni volta che arrivava la palla a te tremavo. Ti auguro ogni bene.” e poi: “Siamo molto sollevati. Dalla Curva B abbiamo seguito con apprensione.”

C’è chi scrive: “Menomale, ho avuto i brividi ieri durante la partita. Forza guagliò, riprenditi presto” e poi: “E andiamoooooo! Forza ragazzo! Abbraccia i tuoi cari adesso!” e anche: “Un grosso abbraccio a Banda, sono stati minuti surreali lo stadio ammutolito . Forza ragazzo che adesso vivrai la gioia più grande, l’arrivo di un figlio” e infine: “Grande notizia,ero allo stadio ed è stato un momento di grande apprensione…ti aspettiamo presto in campo.da Napoli un abbraccio”.