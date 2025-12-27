Lecce-Como, moviola: caos al gol di Paz, bufera sull’arbitro e rosso a Di Francesco

La prova dell’arbitro di Ostia Lido Federico Marchetti al Via del Mare nel match della diciottesima giornata di serie A analizzata ai raggi X

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Classe 1989 l’arbitro Marchetti, la scelta di Rocchi per Lecce-Como, è ormai un punto fermo nella Can A.B. La sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Già 16 partite dirette tra campionati e coppe, ultima uscita in Lazio-Parma. Vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto di Ostia Lido.

I precedenti di Marchetti con Lecce e Como

Con i salentini in sei gare, vi erano quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta mentre nei 5 incroci con i lariani lo score era di 1 vittoria, 2 pari e 2 ko.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Vecchi con Massimi IV uomo, Camplone al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito Sottil, Smolcic, Butez, Diego Carlos, Perrone, Ramadami.

Lecce-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 20′ proteste del Lecce sul gol del Como: Ramadam i va giù dopo una sbracciata di Nico Paz e resta a terra, l’argentino va al tiro, la palla si alza e poi si abbassa dopo una leggera deviazione ed entra in porta. Sottil viene ammonito per proteste. C’è un check del Var che conferma la regolarità della rete. Viene espulso Di Francesco per proteste. Al 33’ giallo per Smolcic per fallo di mano a fermare la ripartenza del Lecce.

Al 54′ ammonito Butez, reo di aver ritardato la ripresa del gioco, al 56′ giallo per Diego Carlos per un intervento ruvido su Kaba. Al 66’ regolare il gol del raddoppio di Ramon. Al 70’ ammonito Perrone per una trattenuta su Sottil. Al 75’ il tris del Como firmato da Douvikas. Al 91′ ammonito Ramadami, poco dopo annullato un eurogol in rovesciata ancora di Douvikas, per l’iniziale posizione irregolare di Baturina! per fuorigioco. Dopo il recupero Lecce-Como finisce 0-3.