Lecce-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lecce-Como di Serie A 2025-26, 17a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Lecce e Como si affrontano sabato 27 dicembre 2025 alle 15:00 al Via del Mare per la 17a giornata di Serie A. Sfida da posta pesante: i salentini sono 14° con 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte; 11 gol fatti, 19 subiti), mentre i lariani viaggiano in quota Europa, 7° a 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 19 gol segnati, 12 incassati). Per il Lecce è test di maturità e punti salvezza, il Como cerca conferme d’alta classifica in trasferta.

Probabili formazioni di Lecce-Como

Il Lecce dovrebbe ripartire dal 4-1-4-1: out per squalifica Gaspar, in mezzo la regia di Ramadani e corsie affidate a Pierotti e Sottil, mentre Camarda resta la prima punta. Qualche dubbio su Berisha e Früchtl, entrambi non al meglio. Il Como si orienterebbe verso il 4-2-3-1: davanti alla sicurezza Butez, linea a quattro con Smolcic a destra e Valle a sinistra; in mediana coppia dinamica Perrone–da Cunha. Sulla trequarti fari su Paz, con Vojvoda e Rodríguez larghi. In avanti opzione Baturina, complice l’assenza di Morata. Restano in dubbio Caqueret e fuori Dossena, Goldaniga, Diao, Addai.

Lecce (4-1-4-1): Falcone; Veiga, Siebert, Oliveira, Ndaba; Ramadani; Pierotti, Kaba, Sala, Sottil; Camarda.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Baturina.

Gli indisponibili di Lecce-Como

Nei salentini pesa la squalifica di Gaspar e restano da valutare le condizioni di Berisha e Früchtl. A centrocampo out lungo corso Marchwinski. Il Como arriva con diverse defezioni: out pesanti come Morata e Dossena, stop per Goldaniga e Diao; da monitorare Caqueret e Addai. Profondità di rosa chiamata a fare la differenza soprattutto tra le linee.

Lecce – Infortunati: Früchtl (infortunio al ginocchio, in dubbio 50%), Marchwinski (lesione del legamento crociato anteriore), Berisha (infortunio alla coscia, in dubbio 50%). Squalificati: Gaspar (somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Il Lecce alterna acuti e stop, ma al Via del Mare ha ritrovato punti pesanti. Il Como arriva da un doppio ko esterno dopo una lunga serie positiva: solidità di base, ma flessioni lontano da casa. Ecco l’andamento degli ultimi cinque match.

Lecce x ko ok ko ok Como x ok ok ko ko

Lecce

Lecce-Verona 0-0; Lazio-Lecce 2-0; Lecce-Torino 2-1; Cremonese-Lecce 2-0; Lecce-Pisa 1-0.

Como

Como-Cagliari 0-0; Torino-Como 1-5; Como-Sassuolo 2-0; Inter-Como 4-0; Roma-Como 1-0.

L’arbitro di Lecce-Como

Dirige Marchetti (Matteo), assistenti Rossi C. e Vecchi, IV Massimi, VAR Camplone, AVAR Di Paolo. In questa Serie A 2025/26 Marchetti ha arbitrato 4 gare: 1 rigore concesso, 14 gialli e 2 rossi (media 4.0 ammonizioni a partita), 99 falli fischiati e 15 offside. Fischietto dal metro deciso: gara che potrebbe essere spezzettata se i ritmi si alzano.

Arbitro: Marchetti

Marchetti Assistenti: Rossi C. – Vecchi

Rossi C. – Vecchi IV: Massimi

Massimi VAR: Camplone

Camplone AVAR: Di Paolo

Informazioni interessanti sul match

Tradizione non benevola per il Lecce contro il Como in Serie A, ma il momento interno sorride ai salentini, reduci da due successi di fila al Via del Mare. I lariani hanno costruito la propria classifica su organizzazione e possesso, anche se le ultime trasferte hanno mostrato crepe nella produzione offensiva. Occhi su Stulic, match-winner nell’ultima in casa, e su Paz, uomo chiave tra le linee per il Como. Curiosità storiche e trend recenti promettono una gara tattica, in cui episodi e palle inattive potrebbero pesare più del solito: il Lecce cerca lo strappo che lo allontani dalla zona calda, il Como la vittoria che consolidi il sogno europeo e interrompa il mini-trend negativo lontano dal Sinigaglia.

In Serie A il Lecce non ha mai battuto il Como in sei incroci: tabù aperto da sfatare davanti al pubblico salentino.

non ha mai battuto il in sei incroci: tabù aperto da sfatare davanti al pubblico salentino. Considerando A e B, al Via del Mare i confronti dicono equilibrio: cinque successi Lecce , quattro Como , tre pareggi.

, quattro , tre pareggi. Il Lecce ha vinto due delle ultime tre in A: segnale di crescita dopo un avvio altalenante.

ha vinto due delle ultime tre in A: segnale di crescita dopo un avvio altalenante. Salentini in spinta: due vittorie interne consecutive, puntano la terza per eguagliare il filotto del 2023.

Como in flessione: due ko di fila dopo 11 gare senza perdere tra vittorie e pareggi.

in flessione: due ko di fila dopo 11 gare senza perdere tra vittorie e pareggi. Lariani sterili in trasferta di recente: quattro gare su cinque senza gol, con l’eccezione dell’exploit a Torino.

Il Lecce non chiude l’anno con un pari dal 2008: curiosa alternanza di successi e sconfitte nell’ultimo match solare.

non chiude l’anno con un pari dal 2008: curiosa alternanza di successi e sconfitte nell’ultimo match solare. Finale d’anno amico del Como : ultime due chiuse con vittoria in Serie A.

: ultime due chiuse con vittoria in Serie A. Stulic cerca continuità: non segna in due gare di fila da maggio 2025.

cerca continuità: non segna in due gare di fila da maggio 2025. Paz ha già colpito il Lecce in A e resta il faro creativo dei lariani, sebbene il suo coinvolgimento-reti sia rallentato nelle ultime uscite.

Le statistiche stagionali di Lecce e Como

Possesso e pulizia tecnica premiano il Como (59,7% di possesso, 86,1% di precisione passaggi) contro un Lecce più verticale (45% di possesso) e votato all’ordine difensivo. Lariani più prolifici (19 gol a 11) e compatti (12 subiti vs 19), PPDA più aggressivo (8,7 contro 12,5) e mira migliore (48,1% di tiri nello specchio vs 38,3%). Parità nei clean sheet: 6 a testa, con Butez e Falcone spesso decisivi.

Focus sui singoli: nel Lecce i migliori marcatori sono Berisha, Coulibaly e N’Dri (2 reti ciascuno); top assist Berisha (3). Il più ammonito è Gaspar (5 gialli). Nel Como guida Paz (5 gol e 5 assist), bene anche Douvikas (3) e Rodríguez in rifinitura. Gialli: Smolcic (5); rossi: Rodríguez e Ramón (1). Clean sheet: Falcone 6, Butez 6.

Lecce Como Partite giocate 15 15 Vittorie 4 6 Pareggi 4 6 Sconfitte 7 3 Gol fatti 11 19 Gol subiti 19 12 Clean sheet 6 6 Possesso palla (%) 45,0 59,7 Precisione passaggi (%) 76,7 86,1 Tiri totali 107 154 Tiri nello specchio (%) 38,3 48,1 PPDA (pressione, più basso = più aggressivo) 12,5 8,7 Cartellini gialli (squadra) 27 35

FAQ Quando e a che ora si gioca Lecce-Como? Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Lecce-Como? Allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Chi è l’arbitro di Lecce-Como? Matteo Marchetti. Assistenti Rossi C. e Vecchi, IV Massimi, VAR Camplone, AVAR Di Paolo.