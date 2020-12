Lecce, Corini: "Col Venezia scontro al vertice, importante tenere il passo"

Lecce – Venezia è sicuramente la gara di cartello della 10a giornata di campionato di serie B. Al Via Del Mare arriva la sorpresa Venezia. I lagunari sono quinti in classifica ad un solo punto dai padroni di casa.

Ecco le parole di mister Corini alla vigilia del match: “dobbiamo proseguire, con l’idea che c’è ancora molto da fare. Non dobbiamo dare nulla per scontato, un calo di attenzione e concentrazione rischierebbe di essere fatale”. Sappiamo che sarà uno scontro diretto per il vertice. Ma non parliamo di partite della svolta, semmai di gare significative, come lo è stata quella di Verona, un passo di crescita del quale sono soddisfatto. Non perdere il passo è fondamentale”.

