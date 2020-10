Lecce, Corini sa dove migliorare

Evitata la sconfitta contro la Cremonese, il Lecce torna alla caccia dei tre punti nel posticipo della quinta giornata in casa del Cosenza.

Gara insidiosa per i giallorossi, ma Eugenio Corini è fiducioso e sa dove la squadra deve migliorare: “Dobbiamo segnare di più, ne abbiamo le potenzialità. Abbiamo margini di crescita importanti, la qualità della squadra mi fa pensare che possiamo migliorare dal punto di vista della realizzazione”.

Il tecnico giallorosso sembra aver individuato il modulo ideale: “Siamo una squadra in costruzione. Siamo partiti con una idea di gioco e l’abbiamo modificata per le caratteristiche della squadra che abbiamo allestito, ora abbiamo tracciato una strada precisa. La prima gara vera, dove avevo più opzioni per cambiare la partita, è stata quella con la Cremonese. Nel secondo tempo con Falco e Stepinski abbiamo messo peso in avanti, con due attaccanti e un trequartista palleggiatore. Questa squadra può giocare con due punte e un trequartista, quest’ultimo ruolo lo possono rivestire sia Falco che Mancosu”.

Mancosu è però in dubbio: “Marco ha fatto due allenamenti pieni con la squadra, l’ho visto bene ma difficilmente lo avremo dall’inizio – ha detto Corini – A gara in corso valuterò un suo impiego. Falco ha avuto una leggera indisposizione e non ha fatto la rifinitura. A centrocampo e in attacco cercherò di capire chi può darmi più garanzie. Pettinari? È arrivato senza aver fatto il ritiro, si era allenato solo individualmente. Ha bisogno di lavorare e di entrare in condizione, devo aiutarlo a trovare la forma migliore. Abbiamo 4/5 giocatori importanti che devono trovare una stabilità da questo punto di vista”.

