Sessanta milioni sul tavolo in due mosse, per un club che ogni anno parte con l’imperativo della salvezza: se non è un miracolo sportivo, poco ci manca. La cessione di Patrick Dorgu per circa 35 milioni e quella — imminente — di Nikola Krstovic nell’ordine dei 25 milioni consolidano il paradosso virtuoso del Lecce: fare calcio d’élite con conti in ordine, scovando prima e vendendo meglio. La prima è già agli atti, la seconda è in chiusura: insieme fanno circa 60 milioni. Un’enormità.

Pantaleo Corvino, metodo e manifesto

“Pianifichiamo tenendo conto che lo facciamo in autofinanziamento, in sostenibilità e senza debiti. Tutto ciò facendo risultati”. Parla Pantaleo Corvino, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. È un manifesto identitario che spiega perché Lecce riesca a reggersi da solo mentre intorno molti arrancano. “A differenza dei miei colleghi ho una vocazione per il settore giovanile.

La differenza è sapere: per la prima squadra servono qualità conclamate, nel settore giovanile si lavora sulle potenzialità. Intravedere è più difficile di vedere. Lo feci con Miccoli, Bojinov, Vucinic. La qualità non ha età e lo dimostro coi fatti: Camarda è un ragazzo che gli puoi dare 22-23 anni”.

Corvino non parla solo di principi: li applica. Il suo curriculum è una teoria di colpi a basso costo trasformati in grandi capital gains, dal primo Vucinic all’ultimo Dorgu, passando per Bojinov, Felipe Melo, Jovetic e Vlahovic. “Queste plusvalenze vanno alla società e non ai direttori”. È la logica di chi sa intravedere prima degli altri e portare a casa il treno giusto.

Le plusvalenze più importanti di Corvino

La carriera di Corvino è costellata di importanti affari in uscita che, a fronte di spese minime, si sono trasformati in grandi, talvolta enormi, plusvalenza:

Mirko Vucinic. Arriva sedicenne dal Sutjeska nel 1999 per 800 milioni di lire; diventa simbolo del Lecce e viene ceduto alla Roma nel 2006 per circa 19 milioni. Plusvalenza enorme per l'epoca.

Valeri Bojinov. Portato a Lecce a 14 anni per meno di 15 mila euro; debutta in A il 27 gennaio 2002 (15 anni e 11 mesi); passa alla Fiorentina a gennaio 2005 per 15 milioni. Case history da manuale su "scovare–valorizzare–rivendere".

Stevan Jovetic. Alla Fiorentina per 8 milioni (altre ricostruzioni parlano di "cifra vicina ai 6"), rivenduto al Manchester City per 29 milioni. La forbice d'acquisto varia a seconda delle fonti, la plusvalenza è comunque sostanziosa.

Felipe Melo. Pagato 7 milioni dall'Almería, ceduto un anno dopo alla Juventus per 26 milioni. Un ribaltone che racconta quanto velocemente Corvino sappia rivalutare un asset.

Dusan Vlahovic. 2,5 milioni all'acquisto e cessione a circa 83. Una plusvalenza monstre "Il mio orgoglio? Vlahovic pagato a 17 anni 1 milione di euro e venduto per 80 milioni. Una bella plusvalenze, che vanno alla società e non ai direttori. Queste entrate fanno tirare il fiato", ha commentato Corvino alla Gazzetta

Patrick Dorgu. Prelevato dal Nordsjaelland per circa 200 mila euro, valorizzato fino alla cessione intorno ai 35 milioni. È l'archetipo della "corvinata" moderna applicata al Lecce di oggi.

Nikola Krstovic. In ingresso 3,9 milioni, in uscita intorno ai 25 (con stime che arrivano alla trentina nelle proiezioni di mercato): altra operazione da laboratorio, con sostituzione già pianificata.

E l’elenco potrebbe continuare con Nastasic, Savic, Milenkovic, Hjulmand, Pongracic, Gendrey, ma il pattern resta identico: costo contenuto, contesto ideale, rivendita al picco. E, per citare ancora le parole di Corvino “Una persona che spesso mi accompagnava in Serbia. Mi disse: ‘Il sindaco di Belgrado vuole farsi promotore per darti la cittadinanza’. Jovetic, Vlahovic, Nastasic, Milenkovic, Savic… sconosciuti che hanno arricchito il loro paese”.

Perché 60 milioni “pesano” così tanto a Lecce

Il combinato disposto Dorgu (~35) + Krstovic (~25) significa ossigeno per una società che rivendica con fierezza l’autofinanziamento. Non è solo un tema di plusvalenza: è capacità di rigenerazione. In termini sportivi, però, equivale a togliere due “pezzi” importanti a una rosa che lotta per salvarsi: servono sostituzione mirata e tempo. Qui entrano in gioco la programmazione e la scelta dell’allenatore.

Il Lecce che nasce: 4-3-3, principi chiari e alternative pratiche

Il 4-3-3 è la base: identità propositiva, catene esterne vive, mezzali di corsa e un centravanti che “tiene” le uscite della squadra. Le ricognizioni estive indicano Di Francesco come tecnico ideale per ri-accendere gli esterni e valorizzare profili giovani.

Undici tipo (oggi): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil.

Con Banda rilanciato come primo cambio di fascia e l’innesto Tete Morente a giocarsi minuti da jolly.

Alternative e rotazioni: sulla destra si monitora la crescita di Kouassi; al centro la coppia Gaspar–Gabriel è la nuova spina dorsale dopo l’addio di Baschirotto; in mezzo Helgason e Ramadani restano opzioni utili per cambiare ritmo; davanti Camarda è la pista ponte che consente al club di non forzare subito l’acquisto del “nuovo Krstovic”.

Target e idee: a sinistra è stato valutato Tuur Rommens; tra i centrali era circolato il nome di Martin Erlic; in avanti profili come Willem Geubbels e Kevin Carlos sono stati scandagliati. Sono piste coerenti con il budget e con l’idea di puntare su potenzialità da completare in Serie A.

Con Krstovic in partenza, Camarda diventa il cuscinetto tecnico: ti consente di non comprare “per forza” il 9, ma di scegliere il profilo giusto (fisico e profondità, oppure più associativo) nel momento giusto. Di Francesco chiede ali verticali — Banda da riaccendere — e un terzo che possa alternarsi fra Tete Morente e Sottil a seconda degli avversari. Il filo rosso è sempre lo stesso: transizioni corte, velocità nelle prime due conduzioni, riaggressione immediata.

Il punto di gravità resta Coulibaly: schermo davanti alla linea, recupero e prima verticalizzazione; Pierret e Berisha alternano corsa e rifinitura, con Helgason pronto a cambiare la geometria (più interno–trequarti). Dietro, Falcone è garanzia; la nuova coppia Gaspar–Tiago Gabriel va oliata rapidamente; Veiga (a destra) e Gallo (a sinistra) danno spinta con back–up di prospettiva (Kouassi) e titolarità confermata sulla corsia mancina “a meno di offerte congrue”.

Quali sono le ambizioni del Lecce

Il Lecce non vende sogni, compra tempo. Con 60 milioni generati da Dorgu e Krstovic, la società può rinforzare due/tre slot chiave senza snaturarsi: un 9 pronto, un esterno con numeri a doppia cifra “potenziale”, un centrale esperto per fare da tutor alla nuova coppia. La tenuta del progetto poggia sul metodo Corvino, e questo Lecce ha dimostrato di saperlo fare meglio di molti.

La rotta, del resto, è stata fissata a una manciata di giorni dal via: cambiare timoniere (fuori Giampaolo, dentro Di Francesco) non è stato un atto conservativo, ma la prosecuzione del principio fondante — un’idea prima dei nomi. “Gennaio è meno pianificabile; l’estate è quando si raccolgono le idee seminate”, racconta Corvino. Ora si tratta di farle crescere.