Lecce-Cremonese, moviola: arbitro e Var mandano Nicola ko, annullato il 2-2 all’85’ e negato rigore netto al 95'

La prova dell’arbitro lombardo Simone Sozza al via del Mare nello scontro salvezza di serie A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli

Ventuno falli fischiati solo nel primo tempo dà l’idea della gara spezzettata che è stata Lecce-Cremonese, con l’arbitro Sozza chiamato a intervenire in continuazione. Finale incandescente con troppi errori. Vediamo cosa è successo.

Lecce-Cremonese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 22′ il primo gol stagionale di Pierotti su azione d’angolo ma che errore di Audero che esce a vuoto consentendo il colpo di testa vincente del giocatore del Lecce.

Decisivi gli interventi del Var, c’era rigore per la Cremonese

Al 37′ Ramadani serve per Pierotti, che appoggia per Stulic. La scivolata del centravanti di casa viene contrastata da Bianchetti con un intervento: sembra petto ma il Var richiama al monitor l’arbitro che dopo aver rivisto le immagini vede un mani ed assegna il rigore che Stulic realizza. Primo giallo al 43’, è per Bianchetti che trattiene da dietro Colombo. Al 45’ Tiago Gabriel chiede un altro rigore per un mani dubbio in area, Sozza lascia correre. Prima del riposo giallo per Siebert che ferma fallosamente Vardy.

In avvio di ripresa regolare il gol di Bonazzoli su assist di testa del neo-entrato Djuric, che aveva sostituito l’infortunato Vardy. Al 54’ rischia il rosso Djuric per un intervento durissimo su Veiga ma per Sozza è solo giallo. All’85’ succede di tutto, con Ngom a terra nasce una mischia in area giallorossa, la toccano un po’ tutti e il rimpallo finale di Payero spinge la palla in rete: il portiere del Lecce fa no con la mano mentre Sozza convalida ma interviene il Var: c’è stato un tocco di mani, gol annullato. Allo scadere del recupero Bonazzoli viene buttato giù in area ma per l’arbitro non c’è rigore tra le proteste dei grigiorossi. Il Var non interviene, viene espulso anche Pezzella per proteste e dopo 5′ di recupero finisce 2-1 per il Lecce.

La moviola di Marelli

Sul rigore assegnato al Lecce interviene il talent di Dazn Luca Marelli che spiega: “Il presidente del Lecce ha chiesto anche il giallo ma non è più automatico, lo sarebbe stato se fosse stato un tocco volontario invece è stato un movimento nella dinamica del gioco”.

In merito al penalty reclamato sempre dai pugliesi a fine primo tempo l’ex arbitro comasco spiega: “Tiago Gabriel ha protestato per un tocco di braccio che effettivamente c’è stato ma è arrivato dopo un doppio liscio quindi è un classico esempio di pallone inaspettato. Giusto non concedere il rigore”. Sul mancato rosso a Djuric Marelli chiarisce:” Corretto il giallo perché il punto di contatto è basso, è il classico step on foot, quindi è ammonizione per imprudenza”. Sul gol annullato alla Cremonese ecco la sentenza di Marelli: “C’è il mani di Pajero, la rete deve essere annullata anche se non è un tocco volontario, aveva il braccio largo”. Infine sul rigore negato allo scadere: “Ci sarà molto da discutere, a mio avviso c’era il rigore”.

Chi è l’arbitro Sozza

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – scelto per Cagliari-Lecce- dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can. Il designatore l’ha scelto per parecchi big-match l’anno scorso e in stagione ha esordito anche in Champions. Ultima uscita in Roma-Juve.

I precedenti tra le due squadre

Erano 46 gli incontri tra Lecce e Cremonese: per i pugliesi 18 vittorie, 13 pareggi e 15 sconfitte.

L’arbitro ha espulso Pezzella

Coadiuvato dagli assistenti Colarossi e C.Rossi con Pairetto IV uomo, Di Paolo al Var e Fourneau all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Bianchetti, Siebert, Djuric, Luperto ed ha espulso Pezzella per proteste.