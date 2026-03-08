Lecce-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lecce–Cremonese è uno scontro salvezza della 28a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 8 marzo 2026 alle 12.30 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce. I giallorossi sono 18° con 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi, 15 sconfitte; 18 gol segnati, 36 subiti), i grigiorossi 17° a quota 24 (5 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte; 21 gol fatti, 38 incassati). Gara dal peso specifico enorme: il margine è sottilissimo e l’inerzia psicologica potrebbe fare la differenza in una sfida a nervi tesi.
A poche ore dal fischio d’inizio, il profilo tattico di Lecce–Cremonese sembra scritto ma con margini di sorpresa. I salentini dovrebbero restare sul 4-2-3-1: davanti a Falcone, linea a quattro con Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. In mezzo, coppia di filtro Ramadani–Gandelman, mentre sulla trequarti il tridente potrebbe essere composto da Pierotti, Coulibaly e Banda a supporto di Cheddira. La Cremonese si orienterebbe sul 3-5-2: dietro a Audero agiranno Bianchetti, Folino e Luperto; sugli esterni Barbieri e Pezzella, in mediana regia a Vandeputte con Thorsby e Maleh mezzali. Davanti, tandem che dovrebbe vedere Bonazzoli con Vardy. Attenzione alle assenze: per i lombardi pesa la squalifica di Terracciano, nei salentini le defezioni potrebbero ridurre le rotazioni sulle corsie.
- Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Gandelman; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.
- Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Barbieri, Thorsby, Vandeputte, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Nel Lecce lo staff dovrà fare i conti con qualche forfait che potrebbe incidere sulle rotazioni tra difesa e trequarti. La Cremonese perde per squalifica un tassello importante della catena difensiva e monitora un paio di profili non al meglio a centrocampo. Scelte obbligate in alcune zone di campo, con possibile impatto sulle palle inattive.
- Lecce – Infortunati: Kialonda Gaspar (lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio), Berisha (infortunio alla coscia), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.
- Cremonese – Infortunati: Baschirotto (infortunio alla coscia), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: Terracciano (squalifica per somma di ammonizioni, 1 turno).
Momenti diversi, ma necessità identiche. Il Lecce arriva da un filotto altalenante con due successi nelle ultime cinque; la Cremonese ha faticato a trovare la via del gol e punti nell’ultimo periodo.
Nelle ultime 5 di campionato il Lecce ha raccolto 6 punti; la Cremonese 1. Questo il dettaglio:
- Lecce
Torino-Lecce 1-0; Lecce-Udinese 2-1; Cagliari-Lecce 0-2; Lecce-Inter 0-2; Como-Lecce 3-1
- Cremonese
Cremonese-Inter 0-2; Atalanta-Cremonese 2-1; Cremonese-Genoa 0-0; Roma-Cremonese 3-0; Cremonese-Milan 0-2
Dirige Sozza, assistenti Colarossi e Rossi C.; IV ufficiale Pairetto. Al VAR Di Paolo, AVAR Fourneau. Nel 2025-26 Simone Sozza ha arbitrato 12 gare in Serie A: 5 rigori assegnati, 39 gialli, 3 doppi gialli e 5 rossi diretti, media 3,9 cartellini a partita.
Partita dai dettagli sottili tra due squadre in difficoltà realizzativa: il Lecce arriva da due gare con almeno due reti al passivo e fatica a trovare continuità quando parte in zona retrocessione, mentre la Cremonese è tra le peggiori per punti raccolti nel 2026 e ha il peggior attacco del periodo. Il bilancio storico in A racconta di equilibrio a Lecce, ma i grigiorossi hanno già fatto male all’andata e inseguono il bis stagionale come nel 1993/94. Numeri alla mano, entrambe toccano pochi palloni in area avversaria e hanno accumulato numerosi clean sheet mancati: un contesto che potrebbe premiare chi saprà capitalizzare le palle inattive o l’errore avversario. Occhio alle strisce personali: Banda in crescita nelle ultime uscite, Pierotti a caccia del primo gol nonostante i tanti minuti, mentre in casa Cremonese Bonazzoli ha già colpito all’andata. Con blocchi squadra compatti e fiducia fragile, la differenza può farla il ritmo nei primi 20 minuti e la gestione delle transizioni corte.
- La Cremonese ha vinto 3 delle 7 sfide in A contro il Lecce e punta al doppio successo stagionale come nel 1993/94.
- Al Via del Mare il bilancio in A è in equilibrio: una vittoria per parte e un pareggio, con i giallorossi sotto di un gol complessivo.
- Il Lecce arriva da due ko di fila subendo almeno due reti; in stagione ha già toccato una serie analoga a inizio torneo.
- Nell’anno solare 2026 nessuno ha fatto peggio della Cremonese per punti: solo tre, con attacco da tre gol totali.
- Quando parte in zona retrocessione, il Lecce ha vinto solo una delle cinque gare di questo campionato.
- Pochi palloni toccati in area avversaria: Cremonese e Lecce sono tra le ultime del torneo per questo indicatore.
- Zero gol segnati in 14 gare a testa: Lecce e Cremonese condividono un primato negativo in questa Serie A.
- Banda ha partecipato a due reti nelle ultime tre presenze: spunto che può cambiare l’inerzia sulla corsia.
- Pierotti ha accumulato oltre 1600′ senza segnare: il primo sigillo è atteso, può essere un tema del match.
- Bonazzoli, tante conclusioni nel 2026 ma nessun gol: l’ultima rete è arrivata proprio all’andata contro il Lecce.
Confronto serrato: possesso medio Lecce 42,5% vs Cremonese 45%; gol segnati 18-21, subiti 36-38. I salentini hanno 8 clean sheet contro i 7 dei grigiorossi; precisione al tiro 37,6% per il Lecce, 46,9% per la Cremonese. Pressioni: PPDA 13,0 Lecce, 14,9 Cremonese. Volume tiri simile (173 vs 179), ma la Cremonese centra più la porta.
Giocatori chiave: nel Lecce i migliori marcatori sono Banda e Coulibaly (3), top assist Berisha e Banda (3); più ammonito Ramadani (7), rossi per Banda e Kialonda Gaspar (1). Nel Cremonese capocannonieri Bonazzoli e Vardy (5), miglior assistman Vandeputte (4); più ammonito Pezzella (7), un rosso per Ceccherini. Clean sheet portieri: Falcone 8, Audero 7.
|Lecce
|Cremonese
|Partite giocate
|27
|27
|Vittorie
|6
|5
|Pareggi
|6
|9
|Sconfitte
|15
|13
|Gol fatti
|18
|21
|Gol subiti
|36
|38
|Possesso palla (%)
|42,5
|45,0
|Tiri totali
|173
|179
|Tiri in porta
|65
|84
|Clean sheet
|8
|7
|PPDA
|13,0
|14,9
|Cartellini gialli
|47
|54
|Cartellini rossi
|2
|1
|Capocannoniere
|Banda/Coulibaly 3
|Bonazzoli/Vardy 5
|Top assist
|Berisha/Banda 3
|Vandeputte 4
|Portiere (clean sheet)
|Falcone 8
|Audero 7
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.