Lecce-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lecce-Cremonese di Serie A 2025-26, 28a giornata: probabili formazioni, indisponibili, ultime, arbitro, pillole e statistiche a confronto.

Lecce–Cremonese è uno scontro salvezza della 28a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 8 marzo 2026 alle 12.30 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce. I giallorossi sono 18° con 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi, 15 sconfitte; 18 gol segnati, 36 subiti), i grigiorossi 17° a quota 24 (5 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte; 21 gol fatti, 38 incassati). Gara dal peso specifico enorme: il margine è sottilissimo e l’inerzia psicologica potrebbe fare la differenza in una sfida a nervi tesi.

Probabili formazioni di Lecce-Cremonese

A poche ore dal fischio d’inizio, il profilo tattico di Lecce–Cremonese sembra scritto ma con margini di sorpresa. I salentini dovrebbero restare sul 4-2-3-1: davanti a Falcone, linea a quattro con Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. In mezzo, coppia di filtro Ramadani–Gandelman, mentre sulla trequarti il tridente potrebbe essere composto da Pierotti, Coulibaly e Banda a supporto di Cheddira. La Cremonese si orienterebbe sul 3-5-2: dietro a Audero agiranno Bianchetti, Folino e Luperto; sugli esterni Barbieri e Pezzella, in mediana regia a Vandeputte con Thorsby e Maleh mezzali. Davanti, tandem che dovrebbe vedere Bonazzoli con Vardy. Attenzione alle assenze: per i lombardi pesa la squalifica di Terracciano, nei salentini le defezioni potrebbero ridurre le rotazioni sulle corsie.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Gandelman; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.

Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Barbieri, Thorsby, Vandeputte, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Gli indisponibili di Lecce-Cremonese

Nel Lecce lo staff dovrà fare i conti con qualche forfait che potrebbe incidere sulle rotazioni tra difesa e trequarti. La Cremonese perde per squalifica un tassello importante della catena difensiva e monitora un paio di profili non al meglio a centrocampo. Scelte obbligate in alcune zone di campo, con possibile impatto sulle palle inattive.

Lecce – Infortunati: Kialonda Gaspar (lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio), Berisha (infortunio alla coscia), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio), (infortunio alla coscia), (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno. Cremonese – Infortunati: Baschirotto (infortunio alla coscia), Collocolo (infortunio alla coscia). Squalificati: Terracciano (squalifica per somma di ammonizioni, 1 turno).

Le ultime partite giocate

Momenti diversi, ma necessità identiche. Il Lecce arriva da un filotto altalenante con due successi nelle ultime cinque; la Cremonese ha faticato a trovare la via del gol e punti nell’ultimo periodo.

Lecce ko ok ok ko ko Cremonese ko ko x ko ko

Nelle ultime 5 di campionato il Lecce ha raccolto 6 punti; la Cremonese 1. Questo il dettaglio:

Lecce

Torino-Lecce 1-0; Lecce-Udinese 2-1; Cagliari-Lecce 0-2; Lecce-Inter 0-2; Como-Lecce 3-1

Cremonese

Cremonese-Inter 0-2; Atalanta-Cremonese 2-1; Cremonese-Genoa 0-0; Roma-Cremonese 3-0; Cremonese-Milan 0-2

L’arbitro di Lecce-Cremonese

Dirige Sozza, assistenti Colarossi e Rossi C.; IV ufficiale Pairetto. Al VAR Di Paolo, AVAR Fourneau. Nel 2025-26 Simone Sozza ha arbitrato 12 gare in Serie A: 5 rigori assegnati, 39 gialli, 3 doppi gialli e 5 rossi diretti, media 3,9 cartellini a partita.

Informazioni interessanti

Partita dai dettagli sottili tra due squadre in difficoltà realizzativa: il Lecce arriva da due gare con almeno due reti al passivo e fatica a trovare continuità quando parte in zona retrocessione, mentre la Cremonese è tra le peggiori per punti raccolti nel 2026 e ha il peggior attacco del periodo. Il bilancio storico in A racconta di equilibrio a Lecce, ma i grigiorossi hanno già fatto male all’andata e inseguono il bis stagionale come nel 1993/94. Numeri alla mano, entrambe toccano pochi palloni in area avversaria e hanno accumulato numerosi clean sheet mancati: un contesto che potrebbe premiare chi saprà capitalizzare le palle inattive o l’errore avversario. Occhio alle strisce personali: Banda in crescita nelle ultime uscite, Pierotti a caccia del primo gol nonostante i tanti minuti, mentre in casa Cremonese Bonazzoli ha già colpito all’andata. Con blocchi squadra compatti e fiducia fragile, la differenza può farla il ritmo nei primi 20 minuti e la gestione delle transizioni corte.

La Cremonese ha vinto 3 delle 7 sfide in A contro il Lecce e punta al doppio successo stagionale come nel 1993/94.

ha vinto 3 delle 7 sfide in A contro il e punta al doppio successo stagionale come nel 1993/94. Al Via del Mare il bilancio in A è in equilibrio: una vittoria per parte e un pareggio, con i giallorossi sotto di un gol complessivo.

Il Lecce arriva da due ko di fila subendo almeno due reti; in stagione ha già toccato una serie analoga a inizio torneo.

arriva da due ko di fila subendo almeno due reti; in stagione ha già toccato una serie analoga a inizio torneo. Nell’anno solare 2026 nessuno ha fatto peggio della Cremonese per punti: solo tre, con attacco da tre gol totali.

per punti: solo tre, con attacco da tre gol totali. Quando parte in zona retrocessione, il Lecce ha vinto solo una delle cinque gare di questo campionato.

ha vinto solo una delle cinque gare di questo campionato. Pochi palloni toccati in area avversaria: Cremonese e Lecce sono tra le ultime del torneo per questo indicatore.

e sono tra le ultime del torneo per questo indicatore. Zero gol segnati in 14 gare a testa: Lecce e Cremonese condividono un primato negativo in questa Serie A.

e condividono un primato negativo in questa Serie A. Banda ha partecipato a due reti nelle ultime tre presenze: spunto che può cambiare l’inerzia sulla corsia.

ha partecipato a due reti nelle ultime tre presenze: spunto che può cambiare l’inerzia sulla corsia. Pierotti ha accumulato oltre 1600′ senza segnare: il primo sigillo è atteso, può essere un tema del match.

ha accumulato oltre 1600′ senza segnare: il primo sigillo è atteso, può essere un tema del match. Bonazzoli, tante conclusioni nel 2026 ma nessun gol: l’ultima rete è arrivata proprio all’andata contro il Lecce.

Le statistiche stagionali di Lecce e Cremonese

Confronto serrato: possesso medio Lecce 42,5% vs Cremonese 45%; gol segnati 18-21, subiti 36-38. I salentini hanno 8 clean sheet contro i 7 dei grigiorossi; precisione al tiro 37,6% per il Lecce, 46,9% per la Cremonese. Pressioni: PPDA 13,0 Lecce, 14,9 Cremonese. Volume tiri simile (173 vs 179), ma la Cremonese centra più la porta.

Giocatori chiave: nel Lecce i migliori marcatori sono Banda e Coulibaly (3), top assist Berisha e Banda (3); più ammonito Ramadani (7), rossi per Banda e Kialonda Gaspar (1). Nel Cremonese capocannonieri Bonazzoli e Vardy (5), miglior assistman Vandeputte (4); più ammonito Pezzella (7), un rosso per Ceccherini. Clean sheet portieri: Falcone 8, Audero 7.

Lecce Cremonese Partite giocate 27 27 Vittorie 6 5 Pareggi 6 9 Sconfitte 15 13 Gol fatti 18 21 Gol subiti 36 38 Possesso palla (%) 42,5 45,0 Tiri totali 173 179 Tiri in porta 65 84 Clean sheet 8 7 PPDA 13,0 14,9 Cartellini gialli 47 54 Cartellini rossi 2 1 Capocannoniere Banda/Coulibaly 3 Bonazzoli/Vardy 5 Top assist Berisha/Banda 3 Vandeputte 4 Portiere (clean sheet) Falcone 8 Audero 7

