Lecce e Cremonese, veleni e accuse sulla volata salvezza: tra "Scansuolo" e caso Payero, ombre e sospetti

Critiche incrociate sulle vittorie in trasferta dei salentini e dei grigiorossi. Entrambe le tifoserie gridano allo scandalo: "Noi abbiamo vinto una partita vera, voi no".

Questione di motivazioni. Almeno, un tempo si diceva così. Di vittorie “sorprendenti” nelle ultime giornate, dove sistematicamente formazioni in lotta per non retrocedere riescono a superare squadre più quotate e a conquistare punti vitali per le proprie speranze salvezza, è piena la storia del calcio. Puntualmente, però, nascono polemiche, sospetti e accuse. Accade di fatto in ogni finale di stagione, ma è particolarmente curioso quanto sta accadendo dalla serata di domenica lungo l’asse Lecce-Cremona, con veleni e affondi che arrivano fino a Sassuolo e a Udine. In pratica, entrambe le tifoserie delle due squadre impegnate nello sprint salvezza si rimpallano le accuse: “Noi abbiamo vinto una partita vera, a voi l’hanno regalata“.

Salvezza: le clamorose “imprese” di Lecce e Cremonese

Sia il Lecce sia la Cremonese, a dire il vero, hanno compiuto due imprese degne di nota. I salentini hanno piegato all’ultimo respiro il Sassuolo (2-3) con un gol di Stulic dopo essere stati acciuffati due volte dai neroverdi di Grosso. I grigiorossi hanno espugnato il campo dell’Udinese grazie a una rete in avvio di Vardy (0-1), difesa per la verità senza troppi patemi dall’undici guidato da Giampaolo. Clamoroso il finale. La rete della vittoria ha consentito ai pugliesi di Di Francesco di scavalcare la Cremonese di un punto e di essere padroni del proprio destino. La salvezza si deciderà all’ultimo turno (domenica 24 maggio, ore 20.45) quando sono in programma Lecce-Genoa e Cremonese-Como.

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Accuse da Cremona: “Il ritorno dello ‘Scansuolo’, vergogna”

Impressionante la marea di commenti sui social dei supporter dell’una e dell’altra squadra. Quelli della Cremonese hanno tirato fuori dal cilindro il sempre attuale nomignolo di “Scansuolo” per gli emiliani. “Ma avete visto quanti gol divorati sul 2-2 e anche prima?”. E ancora: “Incredibile l’occasione fallita da Volpato, non può non aver sbagliato apposta”. Oppure: “Chiamate l’ufficio indagini”. Dubbi pure sulle amnesie difensive del Sassuolo, in particolare sulla marcatura troppo leggera di Stulic nell’azione del 2-3: “Neppure nelle partite della Nazionale Cantanti, ma per favore”. Dubbi e sospetti anche sulla maxi-rissa finale tra panchine, per molti indizio di un “accordo” che stava per fallire in extremis.

I sospetti dei tifosi del Lecce: “Parlateci del riscatto di Payero”

Anche da Lecce, però, hanno da ridire sull’atteggiamento inspiegabilmente rinunciatario dell’Udinese che, dopo tre risultati utili contro Lazio, Torino e Cagliari, di fatto non ha quasi tirato in porta contro la Cremonese. E nessuno crede all’impatto dell’assenza pesante di Zaniolo. “Parlateci del riscatto di Payero”, incalzano diversi supporter leccesi con riferimento ai cinque milioni previsti nell’accordo tra le due società. “Potevano organizzarla meglio questa farsa: non provare nemmeno a segnare è stato vergognoso“, un altro commento. “Il Lecce ha dovuto sudarsela fino alla fine, alla Cremonese sono bastati pochi minuti”. E ancora: “Non vincono da una vita, fanno improvvisamente sei punti in due partite e vengono a farci la morale”.