Lecce: Deiola si presenta e parla di Ionita

Durante la presentazione in conferenza stampa, Deiola ha parlato della sua decisione di lasciare il Cagliari: "Per noi sardi lasciare casa è sempre una cosa molto difficile. Però per questo sport mi sento pronto a fare un passo del genere. L'ho fatto anche per andare a Parma, dove ho vissuto una grandissima esperienza. Ora sono pronto a dare il massimo per il Lecce".

Potrebbe seguirlo Ionita: "Non lo so e non voglio parlare di lui, spetta al calciatore prendere le sue decisioni e fare le opportune valutazioni".

"Daremo il massimo ogni singola partita per arrivare al nostro obiettivo finale" ha concluso Deiola.

SPORTAL.IT | 11-01-2020 15:09