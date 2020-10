Lecce, Dermaku ko: salta la Coppa Italia e non solo

Tegola per Eugenio Corini in vista dei prossimi impegni del Lecce in Coppa Italia e nel campionato di Serie B: Kastriot Dermaku, uscito malconcio dal match pareggiato contro il Cosenza, sarà costretto a restare ai box nelle prossime settimane. Salterà dunque l’impegno di Coppa Italia contro il Torino, oltre ad almeno un paio di partite (nella migliore delle ipotesi) del campionato di Serie B.

“Il calciatore Kastriot Dermaku, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nella prima frazione della gara Cosenza-Lecce, si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado al flessore della gamba destra” si legge in una nota ufficiale del club.

Come riportato da ‘Lecce Prima’, il club si aspetta di non rivedere in campo Dermaku almeno per due-tre settimane.

OMNISPORT | 27-10-2020 12:05