Lecce, Di Francesco esplode in diretta dopo il gol al 95' e la rissa finale: Ho temuto l'infarto

La rete di Stulic al 96' e la rissa nei minuti finali di Sassuolo-Lecce hanno fatto impazzire il tecnico che vede la salvezza in Serie A ora più vicina

Il Cagliari è già salvo, il Lecce quasi e alla Cremonese che ha vinto contro l’Udinese potrebbe non bastare il successo per restare in Serie A. La vittoria fuori casa per 3-2 dei salentini contro il Sassuolo, al 96′, ha scatenato il tecnico Eusebio Di Francesco che si è lasciato andare ad una esultanza incontenibile nel finale di gara a Reggio Emilia. Le parole del tecnico giallorosso a SkySport e le reazioni dei tifosi sul web.

Lo sfogo di Di Francesco

Nel post Sassuolo-Lecce, Di Francesco ha spiegato a SkySport i motivi del suo comportamento nei minuti finali di gara: “Mi indicavano a fine gara e dicevano che dovevo avere rispetto. Io non ho detto una parola a nessuno, a nessun avversario. Sono cose che per me non esistono al mondo. Poi se non mi è venuto un infarto stasera penso di poter portare avanti ancora … La visita medica l’ho fatta, ho superato alla grande la prova da sforzo.”

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Il tecnico giallorosso spiega poi le sostituzioni: “Stulic? Ero convinto che ci avrebbe dato una mano con Camarda. In settimana col direttore ne parlavo e dicevo che Stulic ci avrebbe dato la soddisfazione più grande. Cheddira è un ragazzo che dà sempre l’anima. Abbiamo trovato contro una squadra che se l’è giocata secondo me come non mai, siamo stati bravi e fortunati, ma il calcio è fatto anche di questo”.

I tifosi commentano la lotta salvezza

A commentare la lotta salvezza sono i tifosi sul web che si scatenano: “Non hanno vinto una partita per mesi, adesso Lecce e Cremonese le vincono tutte…” E ancora: “Grande Di Fra!! Sembrava dovessero andare in Champions!! Per fortuna è andata bene… Se pensi all udinese quanto sia stata vergognosa contro la Cremonese…forza Lecce!!”

C’è poi chi scrive: “Il Sassuolo ha fatto la sua partita, diversamente per l’Udinese che si è venduta per 5 milioni.” E ancora: “Ma lasciali perdere. La squadra più inutile del pianeta, senza uno straccio di identità e parlano pure. Gol al ’96 in faccia e pedalare.”

C’è poi chi alimenta sospetti: “Mentre a Sassuolo è stata una partita vera , combattuta , a Udine si sono palesemente venduti la partita. Udinese avrà fatto due tiri in porta. Vergogna.” E ancora: “Partite vendutissime, sia Udine che Sassuolo.”

I dubbi dei tifosi su Udinese-Cremonese

Si accendono sul web i dubbi alimentati alla lotta salvezza che vede il Lecce e la Cremonese al centro: “Che schifo! Questi e quegli altri hanno fatto 3 punti in quindici giornate ed ora fanno punti su punti. Classica vergogna tutta italiana. Partite vendute?” E ancora: “Dico solo che, per fortuna, il Cagliari ha fatto risultato contro il Torino. Perché l’udinese, la settimana scorsa si è giocata la vita. Meglio non commentare.”

C’è poi chi scrive: “Comunque è meglio che si salvi una squadra del sud e speriamo che ne tornino altre del Sud. Dal centro al sud Fuoco e amore. Udinese sei vergognosa…” E ancora: “Se il Sassuolo avesse fatto una partita onesta avrebbe vinto 5 a 3 no il pari era combinato altrimenti non si spiega la rissa finale.”

E infine c’è chi attacca l’atteggiamento dell’Udinese: “Vedi che succede quando una squadra come l’Udinese si organizza a far vincere la Cremonese? Bravo Eusebio spero di cuore che ti salvi. Sei un grande e sei stato anche sfortunato in passato.”

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