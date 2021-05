Lecce: esonerato Eugenio Corini

Eugenio Corini non sarà l’allenatore del Lecce nella prossima stagione. Il club giallorosso ha deciso di esonerarlo dopo l’eliminazione in semifinale playoff contro il Venezia e la mancata promozione in Serie A.

Dopo la partita contro i lagunari, Corini aveva avuto un confronto con il dirigente Pantaleo Corvino e il presidente Saverio Sticchi Damiani, che nonostante il contratto triennale ha deciso di interrompere subito il rapporto.

Secondo la Gazzetta dello Sport, tra i candidati per la successione c’è Marco Baroni.

OMNISPORT | 22-05-2021 10:40