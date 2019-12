Lecce-Genoa, 2-2 nel caos

E' terminata in parità la partita del Via del Mare tra Lecce e Genoa, giocata alle 12.30 e valida per la quindicesima giornata di serie A. Salentini e liguri impattano per 2-2 in una gara caotica: Pandev firma il vantaggio con una conclusione da metà campo, poi gli ospiti raddoppiano con un rigore di Criscito prima dell'intervallo.

Nella ripresa il match svolta: Falco dimezza lo svantaggio al 60', i rossoblu restano in nove per le espulsioni di Agudelo e Pandev e vengono raggiunti dai padroni di casa, in gol con Tabanelli al 70'. Il Genoa resta terzultimo, Lecce al quattordicesimo posto.

SPORTAL.IT | 08-12-2019 14:45