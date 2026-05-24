Lecce-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lecce-Genoa di Serie A 2025-26, 38a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Lecce-Genoa, 38a giornata: scontro salvezza al Via del Mare

Lecce e Genoa si affrontano domenica 24 maggio 2026 alle 20:45 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare: è la 38a giornata della Serie A 2025-26. I salentini sono 17° con 35 punti (9 vittorie, 8 pareggi, 20 sconfitte; 27 gol fatti, 50 subiti), il Grifone è 15° a quota 41 (10 vittorie, 11 pareggi, 16 sconfitte; 41 reti segnate, 50 incassate). Clima da scontro salvezza: il Lecce vuole blindare la permanenza, il Genoa cerca un finale sereno dopo settimane altalenanti.

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Probabili formazioni di Lecce-Genoa

Verso il fischio d’inizio, il Lecce dovrebbe mantenere il 4-3-3 di Di Francesco, puntando su fisicità e ripartenze: in difesa fari su Veiga e sulla cerniera Siebert–Coelho Oliveira, mentre in mezzo Ramadani darà equilibrio con Coulibaly e Ngom. Davanti, palla a Cheddira, supportato da N’Dri e Camarda. Le assenze di Sottil, Banda e Pierotti pesano sulle rotazioni esterne. Il Genoa di De Rossi si orienterebbe sul 3-5-2: out per squalifica Vítinha, mentre Østigård è in dubbio e potrebbe lasciare spazio a Otoa–Marcandalli–Zätterström. In corsia la spinta di Ellertsson e Martín resta un’opzione chiave, con Frendrup e Masini a presidiare l’interno e Amorim possibile jolly. In attacco, coppia leggera con Baldanzi–Colombo, ma non è escluso l’impiego a gara in corso di Ekuban o di Malinovskyi tra le linee.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Coelho Oliveira, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Ngom; N’Dri, Cheddira, Camarda. V:Sport

(4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Coelho Oliveira, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Ngom; N’Dri, Cheddira, Camarda. Genoa (3-5-2): Bijlow; Zätterström, Otoa, Marcandalli; Ellertsson, Frendrup, Masini, Amorim, Martín; Baldanzi, Colombo. V:Sport

Gli indisponibili di Lecce-Genoa

Le scelte saranno condizionate dalle assenze: il Lecce perde spinta e fantasia sulle fasce, mentre il Genoa deve rinunciare a un riferimento offensivo squalificato e monitora un perno difensivo. Dalle retrovie alle corsie, la gestione dei cambi potrebbe risultare decisiva nell’economia del match, specie nei minuti finali.

Lecce – Infortunati: Sottil (infortunio alla schiena), Banda (infortunio alla coscia), Pierotti (infortunio al ginocchio), Berisha (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio alla schiena), (infortunio alla coscia), (infortunio al ginocchio), (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno. Genoa – Infortunati: Østigård (problema fisico, in dubbio), Messias (infortunio all’inguine), Nuredini (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: Vítinha (somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Il momento racconta un Lecce in risalita e pragmatico in trasferta, mentre il Genoa alterna frenate e pareggi a porta chiusa. Dettaglio andamento (ultime 5): ok = vittoria; x = pareggio; ko = sconfitta.

Lecce x x ok ko ok Genoa ok ko x x ko

Nei 5 turni più recenti: Lecce 8 punti, Genoa 5. Dettaglio risultati:

Lecce : Lecce – Fiorentina 1-1; Verona – Lecce 0-0; Pisa – Lecce 1-2; Lecce – Juventus 0-1; Sassuolo – Lecce 2-3.

: – 1-1; – 0-0; – 1-2; – 0-1; – 2-3. Genoa: Pisa–Genoa 1-2; Genoa–Como 0-2; Atalanta–Genoa 0-0; Fiorentina–Genoa 0-0; Genoa–Milan 1-2.

L’arbitro di Lecce-Genoa

Dirige Daniele Doveri di Volterra. In questa Serie A ha arbitrato 18 gare: 3 rigori assegnati, 61 gialli e 1 rosso; media 3,4 ammonizioni a partita e circa un cartellino ogni 7 falli. Squadra arbitrale: assistenti Peretti e Mastrodonato, IV Mucera, VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi.

Arbitro: Doveri

Assistenti: Peretti – Mastrodonato

IV: Mucera

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Informazioni interessanti

Tradizione e posta in palio si intrecciano. Storicamente il Genoa cade raramente contro il Lecce, e i precedenti recenti sorridono al Grifone, ma il Via del Mare spesso riequilibra i conti. I salentini inseguono una salvezza storica, che varrebbe la quinta stagione di fila in A: servirà lucidità contro una squadra che, con De Rossi, ha alternato strisce di solidità a momenti di sterzata offensiva. Occhio a Cheddira, in grande forma, e alla qualità balistica di Malinovskyi dalla distanza. L’inerzia delle ultime giornate fotografa un Lecce più concreto e un Genoa che fatica a segnare: dettagli e palle inattive potrebbero fare la differenza.

Il Genoa ha la percentuale di sconfitte più bassa contro il Lecce tra le squadre affrontate almeno 15 volte in A: solo due ko in 19 incroci.

ha la percentuale di sconfitte più bassa contro il tra le squadre affrontate almeno 15 volte in A: solo due ko in 19 incroci. Il Lecce ha vinto una sola delle ultime 17 contro il Genoa in A; dopo lo 0-0 dell’andata, potrebbe arrivare il doppio pareggio stagionale come nel 2011/12.

ha vinto una sola delle ultime 17 contro il in A; dopo lo 0-0 dell’andata, potrebbe arrivare il doppio pareggio stagionale come nel 2011/12. Al Via del Mare il Lecce è imbattuto da quattro gare di A contro il Genoa (1V, 3N).

è imbattuto da quattro gare di A contro il (1V, 3N). Salvezza: il Lecce (35) deve restare almeno un punto sopra la Cremonese terzultima (34); a pari punti, deciso dallo spareggio.

(35) deve restare almeno un punto sopra la Cremonese terzultima (34); a pari punti, deciso dallo spareggio. In caso di permanenza, per il Lecce sarebbe la quinta Serie A consecutiva: mai successo nell’era a girone unico.

sarebbe la quinta Serie A consecutiva: mai successo nell’era a girone unico. Il Lecce ha segnato poco in casa nelle ultime 10 (2V, 2N, 6P), restando a secco 6 volte, inclusa l’ultima.

ha segnato poco in casa nelle ultime 10 (2V, 2N, 6P), restando a secco 6 volte, inclusa l’ultima. Il Genoa non vince da quattro giornate (2N, 2P) e ha segnato solo un gol nel parziale.

non vince da quattro giornate (2N, 2P) e ha segnato solo un gol nel parziale. Ex incroci: De Rossi è stato allenato da Di Francesco alla Roma; da tecnici, un precedente in A e vittoria per De Rossi (Frosinone-Roma 0-3, 18/2/2024).

è stato allenato da alla Roma; da tecnici, un precedente in A e vittoria per (Frosinone-Roma 0-3, 18/2/2024). Cheddira è esploso nelle ultime tre presenze (3 gol e 1 assist), ma inseguiva da tempo il gol casalingo.

è esploso nelle ultime tre presenze (3 gol e 1 assist), ma inseguiva da tempo il gol casalingo. Malinovskyi è a quota 6 reti: tra i centrocampisti solo Nico Paz ha tentato più tiri da fuori in questa Serie A.

Le statistiche stagionali di Lecce e Genoa

Possesso e precisione al tiro raccontano filosofie opposte: il Genoa tiene più palla (48%) e conclude con maggiore accuratezza (45,4%), il Lecce è più verticale (41,6% di possesso) e selettivo nelle ripartenze (37,9% di tiri nello specchio). Entrambe hanno 9 clean sheet e 50 gol subiti, ma i rossoblù segnano di più (41 a 27). Disciplina: leggermente più gialli per il Lecce (67) rispetto al Genoa (61).

Focus giocatori: marcatori principali Genoa con Colombo 7 e Malinovskyi 6; nel Lecce quota 4 per Cheddira, Banda e Stulic. Assist: Aarón Martín 5 per il Genoa, Gallo e Banda 4 nel Lecce. Cartellini: più gialli a Malinovskyi (10) nel Genoa; nel Lecce spiccano Ramadani e Veiga (9). Rossi: vari giocatori a 1 per parte. Clean sheet portieri: Falcone 9; Bijlow 5 e Leali 4.

Lecce Genoa Partite giocate 37 37 Vittorie 9 10 Pareggi 8 11 Sconfitte 20 16 Gol fatti 27 41 Gol subiti 50 50 Possesso palla (%) 41,6 48,0 Tiri nello specchio (%) 38,0 45,4 Clean sheet 9 9 Cartellini gialli 67 61 Cartellini rossi 2 3

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FAQ Quando e a che ora si gioca Lecce-Genoa? Domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Lecce-Genoa? Allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Chi è l’arbitro di Lecce-Genoa? Daniele Doveri di Volterra; assistenti Peretti e Mastrodonato, IV Mucera, VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi.