Lecce-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lecce-Genoa, 38a giornata: scontro salvezza al Via del Mare
Lecce e Genoa si affrontano domenica 24 maggio 2026 alle 20:45 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare: è la 38a giornata della Serie A 2025-26. I salentini sono 17° con 35 punti (9 vittorie, 8 pareggi, 20 sconfitte; 27 gol fatti, 50 subiti), il Grifone è 15° a quota 41 (10 vittorie, 11 pareggi, 16 sconfitte; 41 reti segnate, 50 incassate). Clima da scontro salvezza: il Lecce vuole blindare la permanenza, il Genoa cerca un finale sereno dopo settimane altalenanti.
- Lecce-Genoa, 38a giornata: scontro salvezza al Via del Mare
- Probabili formazioni di Lecce-Genoa
- Gli indisponibili di Lecce-Genoa
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Lecce-Genoa
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Lecce e Genoa
Probabili formazioni di Lecce-Genoa
Verso il fischio d’inizio, il Lecce dovrebbe mantenere il 4-3-3 di Di Francesco, puntando su fisicità e ripartenze: in difesa fari su Veiga e sulla cerniera Siebert–Coelho Oliveira, mentre in mezzo Ramadani darà equilibrio con Coulibaly e Ngom. Davanti, palla a Cheddira, supportato da N’Dri e Camarda. Le assenze di Sottil, Banda e Pierotti pesano sulle rotazioni esterne. Il Genoa di De Rossi si orienterebbe sul 3-5-2: out per squalifica Vítinha, mentre Østigård è in dubbio e potrebbe lasciare spazio a Otoa–Marcandalli–Zätterström. In corsia la spinta di Ellertsson e Martín resta un’opzione chiave, con Frendrup e Masini a presidiare l’interno e Amorim possibile jolly. In attacco, coppia leggera con Baldanzi–Colombo, ma non è escluso l’impiego a gara in corso di Ekuban o di Malinovskyi tra le linee.
- Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Coelho Oliveira, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Ngom; N’Dri, Cheddira, Camarda. V:Sport
- Genoa (3-5-2): Bijlow; Zätterström, Otoa, Marcandalli; Ellertsson, Frendrup, Masini, Amorim, Martín; Baldanzi, Colombo. V:Sport
Gli indisponibili di Lecce-Genoa
Le scelte saranno condizionate dalle assenze: il Lecce perde spinta e fantasia sulle fasce, mentre il Genoa deve rinunciare a un riferimento offensivo squalificato e monitora un perno difensivo. Dalle retrovie alle corsie, la gestione dei cambi potrebbe risultare decisiva nell’economia del match, specie nei minuti finali.
- Lecce – Infortunati: Sottil (infortunio alla schiena), Banda (infortunio alla coscia), Pierotti (infortunio al ginocchio), Berisha (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Genoa – Infortunati: Østigård (problema fisico, in dubbio), Messias (infortunio all’inguine), Nuredini (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: Vítinha (somma di ammonizioni).
Le ultime partite giocate
Il momento racconta un Lecce in risalita e pragmatico in trasferta, mentre il Genoa alterna frenate e pareggi a porta chiusa. Dettaglio andamento (ultime 5): ok = vittoria; x = pareggio; ko = sconfitta.
|Lecce
|x
|x
|ok
|ko
|ok
|Genoa
|ok
|ko
|x
|x
|ko
Nei 5 turni più recenti: Lecce 8 punti, Genoa 5. Dettaglio risultati:
- Lecce: Lecce–Fiorentina 1-1; Verona–Lecce 0-0; Pisa–Lecce 1-2; Lecce–Juventus 0-1; Sassuolo–Lecce 2-3.
- Genoa: Pisa–Genoa 1-2; Genoa–Como 0-2; Atalanta–Genoa 0-0; Fiorentina–Genoa 0-0; Genoa–Milan 1-2.
L’arbitro di Lecce-Genoa
Dirige Daniele Doveri di Volterra. In questa Serie A ha arbitrato 18 gare: 3 rigori assegnati, 61 gialli e 1 rosso; media 3,4 ammonizioni a partita e circa un cartellino ogni 7 falli. Squadra arbitrale: assistenti Peretti e Mastrodonato, IV Mucera, VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi.
- Arbitro: Doveri
- Assistenti: Peretti – Mastrodonato
- IV: Mucera
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Paganessi
Informazioni interessanti
Tradizione e posta in palio si intrecciano. Storicamente il Genoa cade raramente contro il Lecce, e i precedenti recenti sorridono al Grifone, ma il Via del Mare spesso riequilibra i conti. I salentini inseguono una salvezza storica, che varrebbe la quinta stagione di fila in A: servirà lucidità contro una squadra che, con De Rossi, ha alternato strisce di solidità a momenti di sterzata offensiva. Occhio a Cheddira, in grande forma, e alla qualità balistica di Malinovskyi dalla distanza. L’inerzia delle ultime giornate fotografa un Lecce più concreto e un Genoa che fatica a segnare: dettagli e palle inattive potrebbero fare la differenza.
- Il Genoa ha la percentuale di sconfitte più bassa contro il Lecce tra le squadre affrontate almeno 15 volte in A: solo due ko in 19 incroci.
- Il Lecce ha vinto una sola delle ultime 17 contro il Genoa in A; dopo lo 0-0 dell’andata, potrebbe arrivare il doppio pareggio stagionale come nel 2011/12.
- Al Via del Mare il Lecce è imbattuto da quattro gare di A contro il Genoa (1V, 3N).
- Salvezza: il Lecce (35) deve restare almeno un punto sopra la Cremonese terzultima (34); a pari punti, deciso dallo spareggio.
- In caso di permanenza, per il Lecce sarebbe la quinta Serie A consecutiva: mai successo nell’era a girone unico.
- Il Lecce ha segnato poco in casa nelle ultime 10 (2V, 2N, 6P), restando a secco 6 volte, inclusa l’ultima.
- Il Genoa non vince da quattro giornate (2N, 2P) e ha segnato solo un gol nel parziale.
- Ex incroci: De Rossi è stato allenato da Di Francesco alla Roma; da tecnici, un precedente in A e vittoria per De Rossi (Frosinone-Roma 0-3, 18/2/2024).
- Cheddira è esploso nelle ultime tre presenze (3 gol e 1 assist), ma inseguiva da tempo il gol casalingo.
- Malinovskyi è a quota 6 reti: tra i centrocampisti solo Nico Paz ha tentato più tiri da fuori in questa Serie A.
Le statistiche stagionali di Lecce e Genoa
Possesso e precisione al tiro raccontano filosofie opposte: il Genoa tiene più palla (48%) e conclude con maggiore accuratezza (45,4%), il Lecce è più verticale (41,6% di possesso) e selettivo nelle ripartenze (37,9% di tiri nello specchio). Entrambe hanno 9 clean sheet e 50 gol subiti, ma i rossoblù segnano di più (41 a 27). Disciplina: leggermente più gialli per il Lecce (67) rispetto al Genoa (61).
Focus giocatori: marcatori principali Genoa con Colombo 7 e Malinovskyi 6; nel Lecce quota 4 per Cheddira, Banda e Stulic. Assist: Aarón Martín 5 per il Genoa, Gallo e Banda 4 nel Lecce. Cartellini: più gialli a Malinovskyi (10) nel Genoa; nel Lecce spiccano Ramadani e Veiga (9). Rossi: vari giocatori a 1 per parte. Clean sheet portieri: Falcone 9; Bijlow 5 e Leali 4.
|Lecce
|Genoa
|Partite giocate
|37
|37
|Vittorie
|9
|10
|Pareggi
|8
|11
|Sconfitte
|20
|16
|Gol fatti
|27
|41
|Gol subiti
|50
|50
|Possesso palla (%)
|41,6
|48,0
|Tiri nello specchio (%)
|38,0
|45,4
|Clean sheet
|9
|9
|Cartellini gialli
|67
|61
|Cartellini rossi
|2
|3
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Lecce-Genoa?
-
Domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Lecce-Genoa?
-
Allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.
- Chi è l’arbitro di Lecce-Genoa?
-
Daniele Doveri di Volterra; assistenti Peretti e Mastrodonato, IV Mucera, VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.