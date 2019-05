Lecce, il primo acquisto può essere un ritorno

Smaltita ormai la sbornia per la promozione in Serie A in casa Lecce è quasi tempo di iniziare la programmazione in vista del prossimo campionato.

Come anticipato dal presidente Saverio Sticchi Damiani, la rosa dovrà essere ritoccata con elementi di esperienza, ma anche diversi giovani, in prestito dai club di Serie A con cui i giallorossi vantano buoni rapporti.

Uno di questi potrebbe essere il Napoli e allora la mente non può che andare ad un leccese doc come Sebastiano Luperto. Il difensore dell’Under 21, valorizzato in questa stagione da Carlo Ancelotti in campionato e anche in Europa League, è infatti nativo proprio di Lecce nonché prodotto del vivaio del club salentino, lasciato nel 2013 proprio per approdare al Napoli.

“Il calciatore mi piace, è un buon prospetto – ha detto Sticchi Damiani al ‘Corriere dello Sport’ – È chiaro che sarebbe un buon colpo, però per le trattative dovete chiedere al direttore sportivo Mauro Meluso”.



SPORTAL.IT | 27-05-2019 16:57