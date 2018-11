Lecce in volo, è terzo posto

È del Lecce l’unica vittoria nelle tre partite di Serie B del programma domenicale della 13a giornata.

Dopo i pareggi tra Spezia e Foggia e tra Pescara e Ascoli, occasione mancata per gli abruzzesi per agganciare in vetta il Palermo che aveva pareggiato nell’anticipo di venerdì contro il Verona, la squadra di Liverani mette il turbo e liquidando la Cremonese, alla prima sconfitta dell’era Rastelli, sale da sola al terzo posto della classifica a tre punti dalla capolista, che è però già passata al “Via del Mare”.

I grigiorossi falliscono invece l’avvicinamento alla zona playoff.

Risultati partite domenicali 13a giornata di Serie B

Lecce-Cremonese 2-0

64’ Falco (L); 78’ La Mantia (L)

Pescara-Ascoli 1-1

50’ Brugman (P); 65’ Ardemagni (A)

Spezia-Foggia 0-0

Classifica: Palermo 25; Pescara 23; Benevento, Salernitana, Cittadella 20; Verona 19; Brescia 18; Perugia, Spezia 17; Ascoli 16; Cremonese, Venezia 15; Crotone 12; Padova 11; Carpi 10; Foggia (-8), Cosenza 8; Livorno 6

SPORTAL.IT | 25-11-2018 23:10