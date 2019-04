Lecce inarrestabile, ora è secondo

Il Lecce supera il Pescara per 2-0 e vola al secondo posto della classifica di serie B. Le reti di La Mantia al 13' e Marco Mancosu al 37' bastano ai salentini per piegare gli abruzzesi, che al 79' restano anche in 10 per l'espulsione di Marras.

In classifica la formazione di Liverani, tre vittorie nelle ultime quattro partite, spicca il volo: i giallorossi sono secondi a due punti dal Brescia e a +1 sul Palermo, che deve recuperare una partita. Il Pescara resta al quinto posto alle spalle del Verona.

SPORTAL.IT | 01-04-2019 13:45