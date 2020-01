Lecce-Inter 2019-2020, probabili formazioni

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte torna a Lecce, dove con ogni probabilità non riceverà un’accoglienza cordiale. I nerazzurri, in attesa della gara della Juve, che in serata ospiterà il Parma, possono tornare in testa. Ma i salentini, che hanno bisogno di punti salvezza e che al Via del Mare hanno già imposto il pari ai bianconeri, non faranno sconti.

Squadre in campo alle 15 di domenica.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Deiola, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Lapadula, Babacar. Allenatore: Liverani. In panchina: Vigorito, Riccardi, Vera, Falco, Meccariello, Dubickas, Gallo, Rispoli, Maselli, Majer, Laraspata, Chironi.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte. In panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Asamoah, Lazaro, Borja Valero, Gagliardini, Dimarco, Esposito, Sanchez.

SPORTAL.IT | 17-01-2020 11:24