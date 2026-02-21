Lecce-Inter, Cheddira come Bastoni: la simulazione scatena le polemiche. Serena: “Questa sceneggiata non dovevi farla”

L’attaccante della formazione salentina si lascia cadere dopo un contatto con De Vrij e si porta le mani al volto. Dopo i fischi a Bastoni, i tifosi dell’Inter si scatenano sui social

Altro giro di giostra e altra polemica. Lecce-Inter vede i nerazzurri vincere e andare in fuga per lo scudetto. Ma di certo non vede spegnere le polemiche intorno a Bastoni che è stato preso di mira dal pubblico di casa per tutto il match. E a infiammare ancora di più la situazione ci pensa un gesto di Cheddira, una simulazione che porta all’ammonizione di De Vrij che scatena un nuovo polverone.

La simulazione di Cheddira

L’episodio che scatena la rabbia dei tifosi dell’Inter arriva molto presto, al 10’ di gioco De Vrij viene ammonito per un fallo ai danni di Cheddira. Il giocatore olandese poggia la mano sulla spalla dell’attaccante del Lecce che appena sentito il tocco si lascia cadere e si copre il volto con le mani. E’ evidente che il contatto è molto lieve, l’ammonizione molto severa ma soprattutto quello che fa discutere è la reazione del giocatore della formazione salentina. In una settimana tormentata da quello che è successo tra Bastoni e Kalulu, l’ultima cosa che serviva era probabilmente un’altra esagerazione in campo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attacco di Serena sui social

A commentare la partita sui social anche un ex attaccante come Aldo Serena che nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia dell’Inter. Da sempre molto attivo sui social, anche lui interviene sulla simulazione del giocatore del Lecce: “No Cheddira, questa scena non dovresti farla mai, ma soprattutto a breve distanza temporale da quello che è successo in Inter-Juventus. Non è possibile. Non dovevi farla questa sceneggiata”.

La rabbia dei tifosi dell’Inter

I fischi a Bastoni a ogni tocco di palla e poi ancora all’uscita dal campo hanno pesato. Non capita spesso che un giocatore venga fischiato per qualcosa che ha fatto nel corso di un match contro un’altra squadra. Ma il Via del Mare ha deciso di accogliere il difensore dell’Inter e della nazionale con una bordata di fischi. Dopo quella che viene giudicata come una simulazione da parte di Cheddira, sono però i tifosi dell’Inter a inondare i social e a chiedere giustizia dopo le parole che sono state rivolte a Bastoni negli ultimi 7 giorni. “Per Cheddira mi aspetto la stessa gogna mediatica riservata a Bastoni. Il Lecce si vergogni e chieda scusa”, scrive Francesco. E i commenti di questo tipo sono tanti: “Cheddira simula e De Vrij prende il giallo. Partita condizionata da un errore causato da una simulazione. Che facciamo? Parte il circo, chiamiamo Mattarella, chiediamo la grazie o tutto tace”. Ma alcuni fan nerazzurri se la prendono anche con i tifosi del Lecce: “Lecce e i leccesi non avrebbero cose più importanti a cui pensare, invece che fischiare Bastoni? Soprattutto se hanno Cheddira in squadra”.