Lecce-Inter, le formazioni ufficiali: il coraggio di Chivu, le scelte a centrocampo e in attacco

Tante assenze pesanti per i nerazzurri, privi di Lautaro, Calhanoglu, Barella e Dumfries: il tecnico rumeno sceglie Pio dal 1' e dà fiducia a Sucic

Vuol cancellare i veleni del derby d’Italia e la batosta in Champions col Bodo l’Inter che affronta al via del Mare un Lecce che sta attraversando un momento positivo. Assenze pesanti per Chivu, le formazioni uffiiciali delle due squadre.

Come arrivano alla sfida Lecce e Inter

Il Lecce ha perso tutte le ultime sette sfide di Serie A giocate contro l’Inter, senza segnare nelle sei più recenti ma dopo otto match senza successi (2 pareggi e 6 sconfitte), il Lecce ha vinto le ultime due partite di campionato (contro Udinese e Cagliari); l’Inter ha vinto le ultime otto trasferte di campionato senza subire gol nelle cinque più recenti.

Le scelte di Chivu

Non ci saranno nell’Inter gli squalificati Barella e Calhanoglu, con il turco che è anche infortunato al momento come Dumfries e Lautaro Martinez. Chivu dà fiducia a Luis Enrique a destra e a Sucic in mezzo. In attacco la scelta coraggiosa di preferire Esposito a Bonny come partner di Thuram nonostante le fatiche di Champions.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Inter

Queste le formazioni ufficiali:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Allenatore: Di Francesco

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu

