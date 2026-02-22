Lecce-Inter, moviola: la rivincita di Dimarco, per Bastoni serata double face

La prova dell’arbitro Manganiello al via del Mare nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Pinerolo ha ammonito tre giocatori

Dimenticato La Penna, accantonate le polemiche per il derby d’Italia restano solo i fischi perenni a Bastoni come strascico di una settimana difficile per l’Inter. Vediamo cosa è successo a Lecce.

Lecce-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo all’11’ ed è per de Vrij che stende Cheddira che era ripartito, al 17′ ammonito anche Tiago Gabriel per fallo su Pio Esposito. Al 51′ segna l’Inter con Dimarco su assist perfetto di Thuram. L’arbitro Manganiello covnvalida ma viene avvisato dal VAR del fuorigioco millimetrico a inizio azione di Thuram sul lancio in profondità di Bisseck. Dalle immagini Thuram è leggermente avanti rispetto all’ultimo difendente Siebert.

I record di Dimarco

Al 75′ la sblocca l’Inter: cross di Dimarco, palla deviata e che diventa buona per Mkhitaryan. All’82’ cross perfetto ancora di Dimarco che pesca Akanji, bravissimo a segnare di testa. Per il mancino nerazzurro è il 14esimo assist decisivo. All’87’ giallo per Bastoni: era diffidato e verrà squalificato ma l’ammonizione sembra essersela cercata per poter giocare il derby tra due settimane. Subito dopo viene sostituito tra i complimenti della sua panchina e i fischi del pubblico di Lecce che lo hanno accompagnato per tutta la gara. Dopo il recupero Lecce-Inter finisce 0-2.

Chi è Manganiello

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Lecce-Inter. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. Nella scorsa stagione era stato impegnato solo in serie B inizialmente, poi ha collezionato 14 gettoni in A. In questa stagione 9 gettoni finora nella massima serie (ultima uscita per Napoli-Como).

I precedenti con Lecce e Inter

Con i nerazzurri il bilancio era di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Terribile lo score dei pugliesi: un sol pari e 9 ko nei 10 precedenti.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Dei Giudici con Dionisi IV uomo, Paterna al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro di Lecce-Inter ha ammonito de Vrij, Tiago Gabriel, Bastoni.