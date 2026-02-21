Lecce-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lecce–Inter è un testa-coda che promette intensità: si gioca allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce sabato 21 febbraio 2026 alle 18:00, per la 26a giornata. I salentini sono 17° con 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte; 17 gol fatti, 31 subiti), in piena corsa salvezza. I nerazzurri comandano la classifica al 1° posto con 61 punti (20 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 60 gol segnati, 21 incassati) e vogliono allungare il passo. Un confronto tra ambizioni opposte: pragmatismo salentino contro la macchina da gol di Milano.
- Probabili formazioni di Lecce-Inter
- Gli indisponibili di Lecce-Inter
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Lecce-Inter
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Lecce e Inter
Probabili formazioni di Lecce-Inter
A poche ore dal fischio d’inizio, il Lecce dovrebbe confermare l’impianto a trazione equilibrata: in porta Falcone, linea a quattro con Veiga e Gallo sulle corsie, in mezzo la coppia fisica Gaspar–Oliveira. In cabina di regia si va verso Ramadani, con Gandelman e Coulibaly mezzali. Davanti, tridente con Pierotti e Sottil larghi a supporto di Cheddira. L’Inter, priva per squalifica di Barella e Calhanoglu e con le possibili assenze di Zielinski, Dumfries e Martinez, potrebbe affidarsi al 3-5-2: dietro blocco solido con Bisseck, Akanji e Bastoni; sugli esterni opzione Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra; in mezzo chance per Sucic e Diouf con Mkhitaryan a cucire il gioco. In attacco, tandem Thuram–Esposito in attesa di recuperi.
- Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Oliveira, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Sottil.
- Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Mkhitaryan, Diouf, Dimarco; Thuram, Esposito.
Gli indisponibili di Lecce-Inter
Nel Lecce lista ridotta ma significativa: Berisha out a centrocampo e Camarda fermo in avanti tolgono soluzioni in rotazione. L’Inter deve gestire squalifiche pesanti in mediana e alcuni acciacchi che potrebbero spingere a rotazioni soprattutto sugli esterni e in attacco: la profondità della rosa nerazzurra, però, dovrebbe garantire alternative di livello.
- Lecce – Infortunati: Berisha (infortunio alla coscia), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.
- Inter – Infortunati: Calhanoglu (infortunio alla coscia), Zielinski (infortunio muscolare), Dumfries (infortunio alla caviglia), Martinez (infortunio al polpaccio). Squalificati: Calhanoglu (squalifica), Barella (squalifica).
Le ultime partite giocate
Il Lecce alterna battute d’arresto e guizzi esterni, mentre l’Inter arriva in serie utile impressionante tra goleade casalinghe e solidità in trasferta. Numeri alla mano, nerazzurri in forma scintillante, ma i salentini in casa sanno soffrire e colpire in ripartenza.
|Lecce
|ok
|ok
|ko
|x
|ko
|Inter
|ok
|ok
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Lecce ha totalizzato 7 punti, l’Inter 15. Questo il dettaglio:
- Lecce
Cagliari-Lecce 0-2; Lecce-Udinese 2-1; Torino-Lecce 1-0; Lecce-Lazio 0-0; Milan-Lecce 1-0
- Inter
Inter-Juventus 3-2; Sassuolo-Inter 0-5; Cremonese-Inter 0-2; Inter-Pisa 6-2; Udinese-Inter 0-1
L’arbitro di Lecce-Inter
Arbitra Manganiello, assistenti Rossi M. e Dei Giudici, IV Dionisi, VAR Paterna, AVAR Aureliano. Nel 2025/26 Gianluca Manganiello ha diretto 7 gare in Serie A, con 1 rigore assegnato, 20 gialli e nessun rosso, per una media di 2.8 ammonizioni a partita.
Statistiche interessanti
Serie storiche e tendenze recenti rendono intrigante questo incrocio: il Lecce cerca continuità dopo gli ultimi segnali di risveglio, l’Inter viaggia a ritmi da scudetto e sa chiudere la porta lontano da San Siro. I nerazzurri colpiscono spesso da palla inattiva e in trasferta hanno costruito una striscia di successi da record; i salentini, però, al Via del Mare hanno tradizione di battaglia contro le big e proveranno a rompere il sortilegio recente contro i milanesi. Spunti individuali pesano: la regia di Mkhitaryan, la spinta di Dimarco e i tagli di Thuram contro l’ordine di Ramadani e la coppia centrale Gaspar–Oliveira. E attenzione alle palle inattive: i nerazzurri sono maestri sui corner, mentre i giallorossi dovranno limitare falli e seconde palle. La disciplina arbitrale di Manganiello, piuttosto lineare nei cartellini, potrebbe favorire un gioco fluido ma intenso.
- Il Lecce ha perso le ultime sette sfide di Serie A contro l’Inter, restando a secco nelle sei più recenti: è una striscia negativa che i salentini vogliono spezzare.
- L’Inter non subisce gol da sei gare di fila contro il Lecce: un altro clean sheet fisserebbe il primato nerazzurro contro un’unica rivale in Serie A.
- Nelle ultime cinque stagioni di A, il Lecce non ha mai battuto la capolista a inizio giornata: 3 pareggi e 8 ko, con sei sconfitte consecutive e zero gol segnati in questa striscia.
- Tre dei quattro successi storici del Lecce contro l’Inter sono arrivati al Via del Mare: l’ultimo il 29 gennaio 2012 (1-0 firmato Giacomazzi).
- Dopo un lungo digiuno, il Lecce ha vinto due gare di fila: centrare il tris sarebbe una prima volta dal ciclo 2022/23.
- L’Inter ha infilato otto trasferte consecutive a punti pieni, con cinque clean sheet: a memoria nerazzurra, una serie esterna così si è vista raramente.
- Nerazzurri letali sulle palle inattive: 18 reti da fermo su 60 totali, con 13 arrivati da corner, entrambi dati al top del campionato.
- Bilancio scintillante per Chivu nelle prime 25 in A da tecnico dell’Inter: 20 vittorie, un pareggio e quattro ko.
- Sottil è già andato in rete più di una volta contro l’Inter in carriera: oggi cerca la giocata che riscatti gli ultimi incroci a secco.
- Dimarco sfiora un record unico: può diventare il primo difensore con assist in cinque gare di fila nelle ultime 20 stagioni di Serie A.
Le statistiche stagionali di Lecce e Inter
L’Inter domina per produzione offensiva e controllo: 60 gol segnati, possesso al 59.7%, precisione di tiro al 47.2% e 13 clean sheet di squadra. Il Lecce risponde con organizzazione: 31 gol subiti, 8 clean sheet e attitudine a difendere l’area. Il gap nei tiri nello specchio (160 a 63) racconta la diversa mole di gioco, ma i giallorossi sono pericolosi sulle transizioni e sulle seconde palle.
Tra i singoli: capocannoniere Lautaro (14) per l’Inter, mentre per il Lecce spicca Banda (3). Assistman d’élite Dimarco (12), per i salentini il più produttivo è Berisha (3). Più ammoniti: Ramadani (7) nel Lecce; Barella e Calhanoglu (5) nell’Inter. Clean sheet portieri: Falcone 8, Sommer 12.
|Lecce
|Inter
|Partite giocate
|25
|25
|Vittorie
|6
|20
|Pareggi
|6
|1
|Sconfitte
|13
|4
|Gol fatti
|17
|60
|Gol subiti
|31
|21
|Clean sheet
|8
|13
|Possesso palla (%)
|43.4
|59.7
|Tiri nello specchio
|63
|160
|Precisione al tiro (%)
|37.7
|47.2
|Cartellini gialli
|45
|40
|Capocannoniere
|Banda 3
|Lautaro 14
|Top assistman
|Berisha 3
|Dimarco 12
|Portiere: clean sheet
|Falcone 8
|Sommer 12
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Lecce-Inter e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 18:00.
- Dove si gioca Lecce-Inter?
-
Allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce.
- Chi è l’arbitro di Lecce-Inter?
-
Gianluca Manganiello, con assistenti Rossi M. e Dei Giudici, IV uomo Dionisi, VAR Paterna, AVAR Aureliano.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.