Lecce, Joan Gonzalez come Bove: addio al calcio per problema cardiaco, il post struggente

Un altro addio al calcio per problemi cardiaci. L’ex giallorosso, 23enne, saluta con una lettera toccante: “Lecce sarà sempre nel mio cuore”

Eravamo rimasti ad Eddy Bove, il centrocampista viola che ha dovuto salutare la Serie A dopo essere stato travolto da un arresto cardiaco in Fiorentina-Inter. Oggi, dopo nove mesi da quel tragico episodio, il campionato italiano perde ufficialmente un altro pezzo: il centrocampista spagnolo Joan Gonzalez ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico a causa di una patologia cardiaca. La scoperta della malattia, avvenuta durante il ritiro estivo del 2024, lo aveva già costretto a un anno di stop forzato. Oggi, con un videomessaggio emozionante, il 23enne ha comunicato la decisione definitiva.

Dalla Masia a Lecce: chi è Joan Gonzalez

Formatosi nel vivaio del Barcellona, Gonzalez approda in Salento nel 2021. Dopo una stagione brillante con la Primavera, contribuisce alla promozione in Serie A e disputa 64 partite con 2 gol e 4 assist tra il 2022 e il 2024.

L’inaspettato stop dello scorso luglio e la diagnosi medica lo hanno però escluso ufficialmente da qualsiasi attività agonistica.

Il messaggio d’addio di Gonzalez al calcio

Nel video, il centrocampista ha rievocato sensazioni e ricordi legati al campo: il profumo dell’erba bagnata, le voci del pubblico, il rumore del pallone, le emozioni pre-gara. Ha parlato di momenti difficili, ma anche di gioie condivise con compagni e tifosi.

Un pensiero speciale è andato al Lecce: “Grazie al club, ai compagni, agli allenatori e ai tifosi. Lecce mi ha conquistato fin dal primo giorno: porterò sempre con me la sua luce, la sua storia e la sua gente”.

Il saluto del Lecce all’ex Gonzalez

Il centrocampista 23enne ha poi aggiunto al suo struggente messaggio d’addio: “Uno dei giorni più difficili, ma anche più significativi della mia vita”.

Ed infine, anche il club giallorosso ha risposto sui social con parole cariche di affetto: “Grazie Joan per aver onorato la maglia. Perdiamo un grande calciatore, ma continueremo a voler bene a un uomo che ama il Lecce e il Salento”.

Atalanta-Lecce per Graziano Fiorita: la maglia bianca, i brividi al minuto di silenzio, fumogeni e contestazione

