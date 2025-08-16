Lecce-Juve Stabia, moviola: il Var aiuta i pugliesi, l’arbitro stava per rovinarli

La prova dell’arbitro Mucera al via del Mare nel match di coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto siciliano ha espulso un giocatore

Giuseppe Mucera, l’arbitro scelto per Lecce-Juve Stabia, dopo 4 anni in Can-C è stato promosso in Can-A dall’Aia. Direttore di gara della sezione di Palermo, ha seguito il concittadino Rosario Abisso nella CAN A/B. La sua stagione è passata da varie partite delicate, come la sfida salvezza tra Milan Futuro e Legnago, ma anche il derby siciliano tra Catania e Messina. Un percorso passato anche per alcuni errori. Il più clamoroso fu quello del marzo 2023, quando Mucera fischiò la fine di Vicenza-Arzignano Valchiampo con un minuto d’anticipo rispetto al recupero indicato. La reazione dell’arbitro palermitano fu quella di portarsi le mani al volto in segno di disperazione, prima di chiedere alle squadre di riprendere a giocare per il tempo rimanente. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti tra Lecce e Juve Stabia

Le due formazioni si erano affrontate 7 volte nella loro storia nel Salento, sempre in Serie B. Il bilancio sorrideva ai giallorossi: 6 vittorie a 1. La storia della sfida, che ha visto la sua prima edizione nel 1972/73 (sonante 4-0), ha registrato un lungo monologo Lecce. A quella gara ne seguirono infatti altre 5 con altrettante vittorie.

L’arbitro ha espulso Banda

Coadiuvato dagli assistenti Laudato e Cortese con Di Bello IV uomo, Meraviglia al Var e Monaldi all’Avar, l’arbitro non ha ammonito nessuno ma ha espulso Banda (L) al 48’ pt. Angoli: 10-4 per la Juve Stabia. Recupero: 5′ pt e 6′ st. Spettatori: 10.667 totali per un incasso di 122.736 euro.

Lecce-Juve Stabia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 22′ Kristovic si invola in area: palla di poco a lato ma viene chiuso anche da due difensori. Dopo un rapido check il Var richiama all’on field review l’arbitro che ravvede un tocco di mano di Battistella sul cross di Pierotti e concede un rigore che lo stesso Kristovic realizza. Al 48′ rosso diretto per Banda per un fallo su Mosti: decisione un po’ troppo severa, Lecce in 10 per tutta la ripresa. Nel secondo tempo da segnalare solo il raddoppio dei pugliesi con Kaba dopo una splendida azione di Camarda.