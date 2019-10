Lecce-Juventus 2019-2020, le probabili formazioni

Lecce-Juventus apre alle 15 il sabato della nona giornata di serie A. I campioni d'Italia si presentano al Via del Mare sulle ali del successo ottenuto in rimonta in Champions League contro il Lokomotiv grazie alla doppietta di Dybala: la Joya potrebbe però partire dalla panchina, in campo con Ronaldo c'è Higuain. Ancora out Ramsey e Douglas Costa, Bernardeschi dietro alle punte. Possibile panchina per Bonucci: con De Ligt potrebbe esserci Demiral.

Per Liverani in attacco ballottaggio Farias-Falco, ma un leggero affaticamento muscolare potrebbe penalizzare il primo. Dietro alle punte Mancosu, in difesa Meccariello favorito su Rispoli.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. All. Sarri

SPORTAL.IT | 25-10-2019 08:44