Lecce-Juventus: le formazioni ufficiali. Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic, le scelte di Spalletti

I padroni di casa hanno bisogno di punti salvezza, i bianconeri di consolidare il quarto posto che significa Champions: ecco come giocheranno le due squadre

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Il Lecce per la salvezza, la Juventus per la Champions. Al Via del Mare la posta in palio dell’anticipo del saturday night valevole per la 36a giornata di Serie A è altissima. Di Francesco ha scelto Cheddira, Spalletti ha sciolto le riserve su Koopmeiners, Yildiz e Vlahovic: ecco le formazioni ufficiali.

Lecce, Di Francesco punta su Cheddira

Il successo di Pisa ha rilanciato le quotazioni del Lecce nella corsa salvezza. Ma, ora, servono conferme. Di Francesco punta a dare continuità allo stesso undici che ha ottenuto un successo prezioso.

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Dunque, Falcone tra i pali, con Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, che piace proprio alla Juventus, e Gallo in difesa. In mezzo al campo spazio a Coulibaly e Ramadani, con Pierotti, Ngome e Banda al servizio di Cheddira.

Juventus, Di Gregorio o Perin: la scelta di Spalletti

Nelle ultime ore era emersa la possibilità che Di Gregorio, dopo l’errore commesso nella partita dello Stadium pareggiata 1-1 col Verona, lasciasse nuovamente spazio a Perin.

Così non sarà: sarà ancora l’ex portiere del Monza a difendere la porta della Juventus nella delicata e decisiva trasferta di Lecce. Spalletti ha preso un’altra decisione importante: il ritorno della difesa a 4.

Thuram, Koopmeiners, Vlahovic: ecco chi gioca

Davanti a Di Gregorio, il tecnico di Certaldo schiererà una linea difensiva composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. Accanto a Locatelli nei due di centrocampo Koopmeiners sembra essere in vantaggio su Thuram, che non è al meglio.

Sulla trequarti sicure le presenze di Conceicao e McKennie, mentre Boga insidia Yildiz, le cui condizioni destano sempre un pizzico di preoccupazione. In attacco si registra il ritorno dal primo minuto di Vlahovic, galvanizzato dal ritorno al gol che ha salvato i bianconeri dal clamoroso ko interno contro il Verona.

Lecce-Juventus: le probabili formazioni

In attesa delle formazioni ufficiali: