Lecce-Juventus, moviola: lo sfogo di Vlahovic dopo i gol annullati, cosa ha detto all’arbitro

La prova dell’arbitro Colombo al via del Mare nella terzultima giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto lombardo ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non è stata una delle migliori serate per l’arbitro lombardo Colombo quella del via del Mare, a salvarlo su entrambi i gol annullati è stato infatti il Var Mariani. Vediamo cosa è successo in Lecce-Juventus.

Lecce-Juve, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 1′ il gol di Vlahovic, dopo soli 12 secondi. La rete del serbo è la più veloce della Juventus in Serie A da quando il dato è disponibile (2004/05), battuto il record di Vidal contro l’Inter del 3/11/2012 (18″); nel periodo, solo Leão e Lozano hanno segnato più rapidamente: 6 e 9 secondi.

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I due gol annullati

Al 48′ Vlahovic segna di sinistro dopo una prima ribattuta di Falcone, l’arbitro convalida ma il secondo gol del serbo viene annullato per fuorigioco segnalato dal Var. Al 59′ il bis, a segnare è Kalulu ma anche questa rete viene annullata: l’arbitro, che aveva convalidato il gol, viene richiamato all’on field review dal Var e cambia idea. Vlahovic impatta sulla giocata di Siebert, gol annullato per fuorigioco.

La protesta del serbo

Esplode il bomber che si rivolge al IV uomo e protesta: “Che mi interessa di quello che succedeva nell’azione? Non ho fatto niente”. E poi a Colombo: “Al massimo è fallo su di me”. Al 70′ il primo giallo, è per Conceicao per un fallo in ritardo su Siebert. All’82’ giallo a Jean per fallo su Conceicao. Dopo 5′ di recupero finisce 0-1.

Chi è l’arbitro Colombo

Andrea Colombo, la scelta del designatore per Lecce-Juve, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia l’anno scorso. Rocchi l’ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornate per preservarlo per il derby d’Italia Juve-Inter, diretto a corrente alternata, ha diretto benissimo la finale di Supercoppa a Riad. Ultima uscita in A in Genoa-Roma, poi ha diretto anche Atalanta-Lazio di coppa Italia.

I precedenti con le due squadre

Colombo aveva già diretto sei partite dei giallorossi: il bilancio era di una sola vittoria, due pareggi e tre sconfitte, con i bianconeri 11 incroci con 5 vittorie, 2 pari e 4 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Cecconi con Tremolada IV uomo, Mariani al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Conceicao e Jean.