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Lecce-Juventus 0-2, pagelle: Douglas Luiz (7,5) fa tutto, McKennie (7) è tornato. Kolo Muani e Cambiaso da 5,5

I bianconeri passano al Via del Mare con le reti di McKennie e Douglas Luiz, decisivo in entrambe le occasioni. Spalletti ritrova il successo, ma le difficoltà restano.

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Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus ritrova la vittoria e prova a lasciarsi alle spalle la crisi con un successo per 2-0 sul campo del Lecce. Al Via del Mare sono McKennie, con un inserimento perfetto su punizione, e Douglas Luiz, autore anche del raddoppio con una conclusione dal limite, a indirizzare la partita già nel primo tempo. Il brasiliano è il grande protagonista della serata, mentre l’americano ritrova il gol in campionato e offre segnali incoraggianti a Spalletti, alle prese con numerose assenze.

La squadra bianconera mostra maggiore concretezza, ma non cancella tutti i dubbi sulla qualità della manovra e sulla continuità di alcuni interpreti. Kolo Muani spreca una buona occasione e fatica a incidere, mentre Cambiaso non riesce a sfruttare pienamente la chance da titolare. Tra i promossi spiccano anche Koopmeiners e Kalulu, mentre il Lecce paga la scarsa incisività offensiva e una fase difensiva vulnerabile sulle iniziative decisive. Ecco le pagelle della sfida, con Douglas Luiz migliore in campo e diversi bianconeri ancora chiamati a dare risposte.

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Le pagelle della Juventus: McKennie è tornato, sprazzi di Koop

 

  • Vicario 6 Rischia di combinarla grossa dopo appena 28 secondi, quando il rinvio finisce addosso a N'Dri. Per sua fortuna il pallone termina sul fondo. Il pericolo si ripete anche nella ripresa, accendendo il dibattito sulla costruzione dal basso e i suoi eccessi. Per il resto, il Lecce non lo impegna quasi mai e può vivere un pomeriggio quasi del tutto tranquillo.
  • Gatti 6,5 Attento e deciso nei duelli, tiene bene la posizione e contribuisce a limitare le iniziative offensive del Lecce. Si fa apprezzare soprattutto per la concentrazione, senza concedere spazi agli attaccanti giallorossi. Colleziona anche un assist.
  • Bremer 6,5 Guida il reparto con ordine e personalità, senza concedere occasioni significative agli avversari. Il Lecce fatica a trovare varchi centrali e il brasiliano gestisce la situazione senza particolari affanni.
  • Lucumì 6,5 Prestazione ordinata per il difensore, che presidia la propria zona con attenzione e aiuta la Juventus a mantenere compatto il reparto. Non deve affrontare particolari emergenze, ma risponde presente quando chiamato in causa.
  • Kalulu 6,5 Dinamico e attento, accompagna la manovra quando ne ha l'occasione e si fa trovare pronto anche in fase di copertura. La sua applicazione tattica aiuta la Juventus a contenere le iniziative del Lecce.
  • McKennie 7 Si sblocca in campionato con una rete da attaccante vero, sfruttando alla perfezione lo schema su punizione disegnato da Douglas Luiz. Il suo inserimento è puntuale e premia una prestazione generosa, nella quale mette a disposizione della squadra corsa e intensità. (Dal 90' Alajbegovic ng).
  • Koopmeiners 6,5 Partecipa allo schema che porta al vantaggio, fingendo di calciare la punizione prima di lasciare spazio a Douglas Luiz. Si muove con discreta continuità e offre un contributo utile alla manovra. Può ancora migliorare nella qualità delle scelte, ma mostra segnali incoraggianti.
  • Cambiaso 5,5 Torna titolare in campionato, ma la prestazione rimane al di sotto delle aspettative. Si fa vedere nella fase di pressione, senza però trovare sempre la giocata giusta per incidere sulla manovra offensiva. Ha bisogno di ritrovare brillantezza e continuità. (Dal 68' Cabal 6 Non c'è bisogno di strafare: copertura della zona e poco più. Dalle sue parti c'è N'Dri ma tenere a bada e il colombiano si mostra sufficientemente aggressivo. Conquista anche un'opportunità per calciare ma manda la palla alta).
  • Woltemade 6 Spalletti gli chiede maggiore combattività e il tedesco fatica inizialmente a entrare nella partita. Si muove per offrire soluzioni ai compagni, ma non riesce a rendersi davvero pericoloso. Prestazione di lavoro, con margini di crescita nella partecipazione al gioco.
  • Kolo Muani 5,5 Cerca di attaccare la profondità e trova anche una buona occasione su suggerimento verticale di Douglas Luiz, ma il diagonale non inquadra la porta. La sua velocità può creare problemi al Lecce, tuttavia manca la precisione necessaria per lasciare il segno. (Dal 68' Boga 6 Entra con la solita verve, ispira una conclusione di Woltemade, fermato poi da posizione di offside. Prova anche un tiro ma è impreciso).

 

Top e flop del Lecce: anche Falcone non impeccabile

  • Falcone 5,5 Non può fare molto sul gol di McKennie, lasciato libero di concludere da una punizione studiata alla perfezione. Sul raddoppio di Douglas Luiz, però, la sua deviazione non basta a evitare la rete e resta la sensazione di un intervento non impeccabile.
  • Gaspar 5 Tiene la posizione e prova a reggere l'urto degli attaccanti bianconeri. La Juventus riesce comunque a trovare gli spazi per colpire, soprattutto sulle situazioni da fermo e sulle conclusioni dalla distanza. Ingenuo nel finale quando si fa espellere.
  • Maleh 6 Tra i più ordinati del centrocampo salentino. Cerca di dare equilibrio alla squadra e di accompagnare la manovra, ma la pressione della Juventus limita le possibilità di costruire azioni pericolose.
  • N'Dri 6 Si rende protagonista del pressing che mette in difficoltà Vicario dopo pochi secondi. È uno dei pochi a provare a creare qualche problema alla retroguardia bianconera, pur senza trovare lo spunto decisivo.
  • Tiago Gabriel 5,5 Prova a farsi vedere anche in avanti, ma la conclusione al 43' è imprecisa e termina sul fondo. In fase difensiva il Lecce concede troppo spazio sulle palle inattive e sulle iniziative centrali della Juventus. La sua partita dura 59 minuti poi si fa male: brutta notizia per i salentini.

 

Il migliore in campo: Douglas Luiz in stato di grazia

  • Douglas Luiz 7,5 È il grande protagonista del match. Disegna la punizione che permette a McKennie di sbloccare il risultato e poi si mette in proprio, trovando il raddoppio con una conclusione dal limite che sorprende Falcone. Finalmente incisivo anche negli ultimi metri, oltre che nella gestione del pallone. (Dall'83' Sarr ng).

Il giudizio sull'arbitro: tutto liscio per Maresca

  • Maresca 6 Incontro complessivamente tranquillo per il direttore di gara, che gestisce senza particolari difficoltà una partita corretta e con pochi episodi controversi. Lascia correre molto ma manca un giallo per imprudenza a Douglas Luiz. Nel finale espulsione per Gaspar.
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