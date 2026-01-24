Virgilio Sport
Lecce-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lecce-Lazio di Serie A 2025-26, 22a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Pubblicato:

Redazione

LecceLazio accende la 22a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Via del Mare sabato 24 gennaio 2026 alle 20.45. È un incrocio tra chi cerca riscatto e chi insegue l’Europa: i salentini sono 18° con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 12 sconfitte; 13 gol fatti, 29 subiti), i biancocelesti 9° a quota 28 (7 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 21 reti segnate, 19 incassate). Per il Lecce profumo di scontro salvezza, per la Lazio esame di maturità esterno.


Probabili formazioni di Lecce-Lazio

Il Lecce dovrebbe ripartire dal 4-3-3: Falcone tra i pali, linea a quattro con Siebert, Coelho Oliveira, Ndaba e Gallo. In mezzo, regia a Ramadani con Gandelman e Coulibaly mezzali. Davanti, si va verso Pierotti e Sottil ai lati di Stulic. Out per squalifica Gaspar, mentre Berisha resta in dubbio e Camarda potrebbe non recuperare. La Lazio dovrebbe confermare il 4-3-3: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini. In mediana Rovella con Belahyane e Taylor. Tridente con Cancellieri, Ratkov e Zaccagni. Squalificato Cataldi, indisponibili Patric e Gigot. Non si escludono opzioni a gara in corso.

  • Lecce (4-3-3): Falcone; Siebert, Coelho Oliveira, Ndaba, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Sottil.
    V:Sport
  • Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni.
    V:Sport

Gli indisponibili di Lecce-Lazio

Assenze pesanti da entrambe le parti. Il Lecce deve rinunciare a un perno difensivo per squalifica e monitora le condizioni di chi può offrire qualità tra le linee. In casa Lazio, il forfait di un centrale esperto e la squalifica in regia impongono scelte di equilibrio, con attenzione alla gestione dei cambi.

  • Lecce – Infortunati: Pierret (infortunio al bacino), Berisha (in dubbio, infortunio alla coscia), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: Gaspar (squalifica per rosso).
  • Lazio – Infortunati: Patric (infortunio al polpaccio), Gigot (infortunio alla caviglia). Squalificati: Cataldi (somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Momento delicato per il Lecce, che fatica a invertire la rotta. La Lazio alterna prove solide a passaggi a vuoto, soprattutto lontano dall’Olimpico. Nelle ultime 5: Lecce 1 punto, Lazio 5 punti.

Lecce x ko ko ko ko
Lazio x ko x ok ko

Dettaglio risultati:

  • Lecce

Juventus-Lecce 1-1; Lecce-Roma 0-2; Lecce-Parma 1-2; Inter-Lecce 1-0; Milan-Lecce 1-0.

  • Lazio

Udinese-Lazio 1-1; Lazio-Napoli 0-2; Lazio-Fiorentina 2-2; Verona-Lazio 0-1; Lazio-Como 0-3.

L’arbitro di Lecce-Lazio

Dirige Chiffi, assistenti Imperiale e Bahri; IV Rapuano, VAR Mazzoleni, AVAR Abisso. In questa Serie A 2025/26 Daniele Chiffi ha arbitrato 8 gare: 2 rigori assegnati, 20 ammonizioni, 1 espulsione; media 2.6 cartellini a partita e 8.9 falli per cartellino.

Informazioni interessanti sul match

Bilanci e tendenze raccontano una sfida meno scontata di quanto dica la classifica. La Lazio ha vinto l’andata e rincorre un raro “doppio colpo” stagionale contro il Lecce, mentre i salentini, nonostante il momento no, storicamente sanno accendersi al Via del Mare proprio contro i biancocelesti. Occhio ai dettagli: entrambe segnano poco in trasferta/casa e costruiscono partite di punteggio basso; la ripresa è spesso croce per il Lecce, che subisce molto dopo l’intervallo, mentre la Lazio paga l’assenza di un bomber in doppia cifra ma resta solida dietro. Spunti chiave: la forma di Banda, la disciplina tattica ospite e l’inerzia psicologica tra andata e ritorno.

  • Dopo il 2-0 dell’andata, la Lazio può firmare la doppietta stagionale col Lecce per la prima volta dal 2003/04.
  • Equilibrio recente: negli ultimi 10 incroci in A, quattro vittorie per parte e due pareggi; tre successi Lazio nelle ultime quattro.
  • Il Lecce è tra le squadre contro cui ha vinto più volte in casa contro la Lazio (8 su 18) e ha segnato 23 gol interni ai biancocelesti.
  • Trend negativo salentino: un punto nelle ultime sei e quattro ko di fila; è a rischio la quinta sconfitta consecutiva.
  • Al Via del Mare il Lecce arriva da tre ko di fila: striscia interna così lunga manca dal 2011.
  • Dopo lo 0-3 col Como, la Lazio potrebbe incassare due ko di fila per la seconda volta in stagione.
  • Fuori casa, pochissimi gol: la Lazio ha segnato appena 6 reti (come il Lecce) ma vanta anche la miglior difesa esterna.
  • Riprese fatali: il Lecce ha segnato meno e subito di più nel secondo tempo di chiunque in questo campionato.
  • Banda è entrato negli ultimi quattro gol giallorossi (2 reti e 2 assist): spia dell’attacco salentino.
  • Tra le prime dieci, solo la Lazio non ha un marcatore da 5+ gol: i top scorer sono Zaccagni e Cancellieri a quota 3.

Le statistiche stagionali di Lecce e Lazio

Possesso e pulizia nel palleggio premiano la Lazio (50.4% di possesso, precisione passaggi 85.5%) contro il 42.6% del Lecce. Biancocelesti più produttivi (21 gol) e più ermetici (19 subiti) rispetto ai salentini (13 fatti, 29 incassati). Alla voce conclusioni: Lazio 183 tiri, 85 nello specchio; Lecce 135 e 50 in porta. Tra i pali, 10 clean sheet Provedel contro i 6 di Falcone.

Focus giocatori: nel Lecce spiccano i 2 gol di Banda, Stulic, Coulibaly e N’Dri; miglior assist-man Berisha (3). Più sanzionati: Ramadani e Gaspar (6 gialli), rossi a Banda e Gaspar. Nella Lazio top scorer Zaccagni e Cancellieri (3), assist-leader Castellanos (3). Più ammoniti: Zaccagni e Guendouzi (6); diversi rossi complessivi in rosa. Clean sheet: Provedel 10, Falcone 6.

Lecce Lazio
Partite giocate 21 21
Vittorie 4 7
Pareggi 5 7
Sconfitte 12 7
Gol fatti 13 21
Gol subiti 29 19
Possesso palla (%) 42.6 50.4
Tiri totali 135 183
Tiri in porta 50 85
Precisione tiri (%) 37.0 46.5
Clean sheet 6 10
Ammonizioni 40 44
Espulsioni 2 7
PPDA 12.9 15.6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Lecce-Lazio?

Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 20:45.

Dove si gioca Lecce-Lazio?

Allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, a Lecce.

Chi è l’arbitro di Lecce-Lazio?

L’arbitro è Daniele Chiffi; assistenti Imperiale e Bahri, IV Rapuano, VAR Mazzoleni, AVAR Abisso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

