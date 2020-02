Lecce: Liverani annuncia due assenze

Alla vigilia della gara contro il Napoli Fabio Liverani ha sciolto qualche dubbio di formazione: "Babacar e Farias non sono recuperati, non ci saranno. Per fortuna, però, non abbiamo avuto altri problemi, ci saranno Falco e Lapadula. A centrocampo ho una bella e sana competizione, ci sono molte alternative: possiamo giocarcela in modi diversi, mi porterò fino a domani questi dubbi. In difesa l'unico ballottaggio è dovuto alla presenza o meno di Calderoni, se utilizzarlo dall'inizio o meno".

"Sono pochi gli allenatori che possono fare come me in questa società – ha continuato il tecnico -, proprio per quella che è la mentalità italiana. Quando sono arrivato qui ho trovato subito una società importante, mi hanno messo nelle migliori condizioni per fare questo lavoro. Con il ds Meluso abbiamo lavorato alla perfezione, vincendo scommesse e superando le difficoltà".

Chiosa sugli avversari: "Gattuso sta ricostruendo alla grande, dopo un vero e proprio terremoto. Insieme all'Inter, a inizio campionato, era l'anti-Juve, ma evidentemente è successo qualcosa. 40mila spettatori? Significa tanto, la loro è una squadra forte. Per noi resta quasi impossibile, ma sarà fantastico giocare in uno degli stadi più importanti".

SPORTAL.IT | 08-02-2020 11:04