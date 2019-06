Lecce: Liverani ha chiesto un gioiello dell'Atalanta

Dejan Kulusevski è il grande obiettivo di mercato del Lecce.

Liverani stravede per il talento classe 2000 dell'Atalanta che, nella stagione appena conclusa, ha totalizzato con la Primavera nerazzurra 17 presenze con 8 gol e 10 assist. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il centrocampista potrebbe arrivare in prestito per un anno.

Su Kulusevski è forte anche l'interesse di Hellas Verona e Frosinone.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 16:53