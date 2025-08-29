Milan, Balentien dal “Futuro” alla prima squadra: il 18enne ha stregato Allegri ma cresce l’ansia per Leao

Dall'infermeria rossonera le notizie non sono buone, il mercato va a rilento e allora ecco che i rinforzi possono arrivare dal Futuro. C'è una stellina che in una settimana ha già convinto l'allenatore.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

In attesa di definire il presente, con il mercato ancora aperto e decisamente attivo, il Milan ragiona giustamente anche per il futuro. E proprio per il Milan Futuro, il club rossonero ha ingaggiato il talento Cheveyo Balentien. Olandese, classe 2006, si tratta di un’ala destra dalle caratteristiche prettamente offensive. Max Allegri lo lancerà subito data l’emergenza infortuni. A tal proposito, preoccupa Rafa Leao, lasciato a casa dal Portogallo.

Balentien convince subito Allegri

Non è considerato un allenatore particolarmente propenso a lanciare i giovani, ma Max Allegri sa fare di necessità virtù. Il reparto offensivo del Milan è un po’ carente in questo momento e allora giusto dare spazio anche a qualche calciatore della formazione Futuro. Tra i prescelti c’è anche il nuovo arrivo Cheveyo Balentien, in Italia praticamente da appena una settimana. Ma è bastato poco, evidentemente, per far breccia nel cuore tenero del condottiero livornese.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è il talento proveniente dall’ADO Den Haag

Chissà che Balentien non possa anche esordire a Lecce, dove sono maestri in questo tipo di operazioni. Sarebbe certamente un bell’impatto sul calcio italiano, quello dell’olandese classe 2006. Il ragazzo arriva dalle giovanili dell’ADO Den Haag dove si è ben messo in mostra tanto da attrarre gli osservatori del Milan. E non solo, perché questo esterno offensivo era stato seguito pure dal Psg che gli aveva fatto sostenere un provino, non finalizzando poi il trasferimento. Il fisico è imponente – 190 centimetri – ma allo stesso tempo il giocatore garantisce anche una discreta corsa.

Leao non in forma: la speranza rossonera

La speranza è che le nuove leve accelerino il processo di crescita di questa squadra. Che passa, naturalmente, anche dal mercato e dai rinforzi che sono arrivati – vedi Nkunku – e che arriveranno. Dall’infermeria le notizie che arrivano non sono positive: il Portogallo ha deciso di rinunciare a Rafa Leao in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali contro Armenia e Ungheria. “Non è in forma“, ha sentenziato il Ct Roberto Martinez.

Al Milan non resta che farlo lavorare nella speranza di rimetterlo in condizione per il rientro post sosta. I rossoneri giocheranno in casa contro il Bologna il 14 settembre.