Lecce-Monza: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Serie A 2026-27, 4a giornata: tutte le informazioni fondamentali su Lecce-Monza. Data, orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto.

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Lecce–Monza vale la 4a giornata di Serie A 2026-27: si gioca allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce domenica 13 settembre 2026 alle ore 15:00. È uno scontro salvezza: i salentini sono 14° con 3 punti (1 vittoria, 2 sconfitte; 2 gol fatti, 5 subiti), i brianzoli 18° con 1 punto (1 pareggio, 2 sconfitte; 4 reti segnate, 8 incassate). Il Lecce cerca slancio dopo il colpo di Venezia; il Monza vuole interrompere la serie negativa in trasferta.

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Probabili formazioni di Lecce-Monza

Il Lecce dovrebbe ripartire dal 4-3-3: in difesa spazio a Veiga a destra e coppia Siebert–Coelho Oliveira, con Gallo a sinistra; in mezzo si va verso Coulibaly regista di rottura con Ngom e Ilic interni. Davanti, tridente leggero: Pierotti potrebbe partire da destra, Stulic riferimento centrale, Monteiro sul lato mancino. Out Geubbels, da valutare Gandelman e Berisha; squalificati al momento non se ne registrano. Il Monza di Juric dovrebbe confermare il 3-4-2-1: linea a tre con Kouadio, Lucchesi, Carboni; a tutta fascia Birindelli e Ricardo Mangas, in mezzo equilibratori come Folorunsho e Akinsanmiro. Sulla trequarti, qualità a intermittenza con Colpani e Robinson, mentre in avanti potrebbe toccare ancora a Cutrone. Assenze pesanti in mezzo: fuori Pessina e Toure, in dubbio Ciurria e Dany Mota. Possibili ballottaggi sulle corsie e nel cuore del centrocampo.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Coelho Oliveira, Gallo; Coulibaly, Ngom, Ilic; Pierotti, Stulic, Monteiro.

(4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Coelho Oliveira, Gallo; Coulibaly, Ngom, Ilic; Pierotti, Stulic, Monteiro. Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Ricardo Mangas; Colpani, Robinson; Cutrone.

Gli indisponibili di Lecce-Monza

Assenze che pesano soprattutto sulla trequarti del Monza, con qualità e leadership ridotte dall’out di Pessina e dai dubbi su Ciurria e Dany Mota. Il Lecce perde profondità in attacco senza Geubbels, mentre le condizioni di Gandelman e Berisha potrebbero essere rivalutate a ridosso del match. Nessuna squalifica segnalata al momento per le due squadre.

Lecce – Infortunati: Geubbels (infortunio alla caviglia), Gandelman (condizioni da valutare), Berisha (condizioni da valutare). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio alla caviglia), (condizioni da valutare), (condizioni da valutare). Squalificati: nessuno. Monza – Infortunati: Pessina (infortunio al ginocchio), Ciurria (condizioni da valutare), Toure (infortunio al ginocchio), Dany Mota (condizioni da valutare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Lecce arriva da due k.o. di fila in casa e un colpo esterno a Venezia: rendimento altalenante ma segnali di compattezza lontano dal Salento. Il Monza ha frenato a Parma dopo due sconfitte con gara a tratti aperta: la fase difensiva è l’emergenza principale da risolvere.

Lecce ok ko ko Monza ko ko x

Questo il dettaglio degli ultimi tre risultati:

Lecce

Venezia–Lecce 0-2; Lecce–Roma 0-4; Cagliari–Lecce 1-0.

Monza

Inter–Monza 4-1; Monza–Udinese 2-3; Parma–Monza 1-1.

L’arbitro di Lecce-Monza

Arbitro del match è il signor Crezzini; assistenti Fontemurato e Garzelli. Quarto ufficiale La Penna, VAR Cosso, AVAR Meraviglia. In questa Serie A 2026-27 Valerio Crezzini ha diretto 1 gara, fischiando 19 falli, senza rigori, né ammonizioni o espulsioni.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Lecce e Monza mette di fronte due squadre in cerca di identità, con storie incrociate curiose: i salentini non hanno mai perso contro i brianzoli in Serie A e, in casa, i precedenti hanno sempre visto entrambe le squadre a segno. La formazione di Di Francesco rischia però di pagare l’impatto con l’avvio di stagione tra le mura amiche, mentre il gruppo di Juric in trasferta fatica da tempo. Occhio alle palle inattive: il Monza soffre sui corner, il Lecce è strutturato dietro con specialisti delle respinte. Tra i protagonisti attesi spiccano Colpani, spesso ispirato contro i salentini, e la coppia di centrali giallorossa capace di grande presenza in area. Ritmi e misure a centrocampo potrebbero fare la differenza, con linee di passaggio corte e pochi palleggi prolungati da ambo i lati.

Il Lecce è imbattuto in Serie A contro il Monza (2 vittorie, 4 pareggi): tra le squadre mai battute dai salentini nel massimo campionato, solo col Venezia hanno più incroci.

è imbattuto in Serie A contro il (2 vittorie, 4 pareggi): tra le squadre mai battute dai salentini nel massimo campionato, solo col hanno più incroci. Nei tre precedenti a Lecce in A, entrambe le squadre hanno sempre segnato: un successo giallorosso e due pari.

Il Lecce ha perso le ultime due gare di A senza segnare: Di Francesco in passato ha toccato anche tre k.o. di fila a secco.

ha perso le ultime due gare di A senza segnare: Di Francesco in passato ha toccato anche tre k.o. di fila a secco. Rischio Via del Mare: i salentini potrebbero perdere le prime due interne per due stagioni consecutive, evento rarissimo nella loro storia.

Striscia negativa per Juric: l’allenatore del Monza non vince da 10 partite in A; il suo ultimo digiuno più lungo risale al 2021.

non vince da 10 partite in A; il suo ultimo digiuno più lungo risale al 2021. Trasferte stregate: dal 2024/25 il Monza ha perso il 67% delle gare esterne di A, dato peggiore del torneo nel periodo.

ha perso il 67% delle gare esterne di A, dato peggiore del torneo nel periodo. Poco fraseggio lungo: Lecce e Monza sono tra le squadre con meno sequenze da 10+ passaggi in stagione.

e sono tra le squadre con meno sequenze da 10+ passaggi in stagione. Palle inattive: il Monza ha già incassato tre reti da corner, primato negativo nei top 5 campionati europei (a pari merito).

ha già incassato tre reti da corner, primato negativo nei top 5 campionati europei (a pari merito). Muro giallorosso: Tiago Gabriel è tra i leader per respinte difensive dall’inizio della scorsa A; in questo campionato spicca anche Kialonda Gaspar .

è tra i leader per respinte difensive dall’inizio della scorsa A; in questo campionato spicca anche . Uomo-partita possibile: Colpani ha già segnato tre volte al Lecce in A ed è tra i migliori marcatori brianzoli nel torneo.

Le statistiche stagionali di Lecce e Monza

Numeri alla mano, il Lecce segna meno ma ha già messo in cascina un clean sheet; il Monza produce più conclusioni (31 a 25) e più tiri nello specchio (13 a 11), ma concede di più (8 gol subiti contro 5). Possesso palla simile ma leggermente a favore dei brianzoli (43,7% a 40,9%). La precisione al tiro è buona per entrambe: 44,0% Lecce e 41,9% Monza. Dettagli e palle inattive potrebbero indirizzare l’equilibrio di un confronto serrato.

Focus giocatori: nel Lecce i migliori marcatori sono Gorter e Coelho Oliveira (1 gol), top assist Coulibaly (1). Più ammonito Kialonda Gaspar (2). Falcone conta 1 clean sheet. Nel Monza guida Gustavo Varela (2 gol), con Colpani e Robinson a quota 1; miglior assistman Ricardo Mangas (2). Più ammonito Lucchesi (2). Nessun clean sheet per i portieri brianzoli finora.

Lecce Monza Partite giocate 3 3 Vittorie 1 0 Pareggi 0 1 Sconfitte 2 2 Gol segnati 2 4 Gol subiti 5 8 Media gol subiti/partita 1,7 2,7 Possesso palla (%) 40,9 43,7 Tiri totali 25 31 Tiri nello specchio 11 13 Precisione tiro (%) 44,0 41,9 Cartellini gialli 7 5 Clean sheet 1 0 Capocannoniere Gorter 1; Coelho Oliveira 1 Gustavo Varela 2 Top assistman Coulibaly 1 Ricardo Mangas 2

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FAQ Quando e a che ora si gioca Lecce-Monza? Domenica 13 settembre 2026 alle ore 15:00 (4a giornata di Serie A). Dove si gioca Lecce-Monza? Allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, a Lecce. Chi è l’arbitro di Lecce-Monza? Il direttore di gara è Valerio Crezzini; assistenti Fontemurato e Garzelli, IV La Penna, VAR Cosso, AVAR Meraviglia.