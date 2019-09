Lecce-Napoli 2019-2020, le probabili formazioni

Lecce-Napoli in campo alle 15 di domenica: la squadra di Ancelotti, reduce dall'impresa con il Liverpool, fa visita alla squadra di Liverani, rilanciata dalla bella vittoria contro il Torino. Gli undici salentini in campo con i granata potrebbero essere riconfermati, ma in attacco Mancosu insidia Farias: titolare indiscusso Falco, che nel caso sarà avanzato al fianco di Babacar, alla prima da titolare.

Possibile turnover in arrivo per Carlo Ancelotti: Malcuit e Ghoulam sulle fasce potrebbero prendere il posto di Di Lorenzo e Mario Rui. In attacco potrebbe esserci spazio per Llorente al fianco di Lozano.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Falco; Farias, Babacar. All. Liverani

Napoli (4-4-2): Meret, Malcuit, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Llorente, Lozano. All. Ancelotti

SPORTAL.IT | 20-09-2019 08:54