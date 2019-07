Lecce, ne arrivano due dal Genoa

Alla vigilia della partenza per il ritiro in Valgardena il Lecce mette a segno i primi acquisti italiani in vista della stagione del ritorno in Serie A.

Dal Genoa arrivano infatti l’attaccante Gianluca Lapadula e il difensore Luca Rossettini.

Il primo giunge in Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di particolari condizioni, mentre Rossettini arriva in prestito secco, ma andrà in scadenza con il Grifone nella prossima estate.

Non tramonta intanto la trattativa per Burak Yilmaz: il ds del Lecce Mauro Meluso potrebbe presto volare in Turchia per sbloccare l’affare con il Besiktas



SPORTAL.IT | 10-07-2019 23:12