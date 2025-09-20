Lecce: né Juric né Chivu: Di Francesco il primo a rischiare l’esonero, polemica tra tifosi

Nel ko col Cagliari errori in mezzo al campo e preoccupazioni per il futuro dopo la terza sconfitta consecutiva del Lecce. Tifosi scatenati sul web

Era una partita piena di trappole, anche se all’alba del campionato. Di Francesco perde lo scontro diretto con il Cagliari ed è già nel baratro con il suo Lecce. Il tecnico del club giallorosso non ha poi nascosto la delusione dopo il ko, terzo consecutivo dall’avvio di stagione. La partita, sebbene equilibrata nel primo tempo, si è decisa nella ripresa con episodi pesanti che hanno inciso sul risultato. La spunta Fabio Pisacane – tra l’altro ex giallorosso – e sul web insorgono i tifosi leccesi che chiedono l’urgente esonero di Di Francesco.

L’occasione mancata e il rigore subito

“Nella ripresa abbiamo avuto l’occasione più importante con Tete Morente e all’azione successiva abbiamo preso il rigore. Esordisce così in conferenza stampa il tecnico che sottolinea il passaggio cruciale della gara: dal possibile vantaggio al colpo subito che ha cambiato l’inerzia del match.

Equilibrio fragile e ingenuità decisive del Lecce. Non ci sta Di Francesco che spiega: “Il primo tempo è stato aperto e il pari ci stava. Nel secondo tempo avevamo più equilibrio, ma siamo stati ingenui. Dal gol mangiato, siamo passati al gol subito”. Una sintesi più che amara di quanto accaduto che non fa altro che far precipitare ulteriormente la posizione del tecnico giallorosso.

Il nodo del centrocampo e la mancanza di qualità

Rispondendo alle domande sulla scarsa qualità in mezzo al campo, l’allenatore ha spiegato: “Nel secondo tempo ho fatto dei cambi per avere più fisicità e infatti la gara si era più equilibrata prima del loro raddoppio.

Aggiunge infine Di Francesco nell’analisi di Lecce-Cagliari: “Dobbiamo crescere sulla qualità e migliorare sulle scelte. Commettiamo troppi errori su passaggi semplici”.

Le preoccupazioni per il futuro

Per il Lecce non è ancora arrivata una vittoria in Serie A: solo un pareggio e tre sconfitte. Alla domanda sulla prospettiva delle prossime gare, Di Francesco non si è nascosto: “Sarei stupido se non dicessi di avere preoccupazioni. Dobbiamo analizzare tante cose. Abbiamo sofferto fisicamente nonostante alcuni cambi e abbiamo perso qualche duello di troppo in mezzo. Ci hanno creato delle difficoltà a destra con Palestra. Certe partite non bisogna perderle. Siamo stati ingenui sul rigore”.

Insorgono anche i tifosi sul web: “Quando una società decide di autodistruggersi si affida a Di Francesco, ed ecco che succede… Da tre anni sempre lo stesso destino per questo tecnico, un motivo ci sarà?”.

E ancora: “Con Di Francesco si retrocede sempre, chissà perché allena ancora in Serie A…”

Non si placano gli animi sul web: “Di Francesco si sta ripetendo, certi allenatori sono scarsi ovunque vadano ad allenare. Addirittura è riuscito a far resuscitare Belotti!!!”.

E infine: “Se non si esonera già rischiamo la Serie B, mandatelo subito a casa!!!”