Lecce, nel mirino un giocatore del Cagliari

Il Lecce è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo e ha messo nel mirino Artur Ionita del Cagliari. Secondo quanto riporta Sky, il direttore sportivo dei giallorossi Meluso è in contatto da tempo con il presidente dei sardi Giulini, e a breve potrebbe incontrare anche l'agente del mediano classe 1990.

Il giocatore moldavo ha disputato finora 12 partite con la maglia rossoblu. Intanto in difesa sta per firmare Giulio Donati, che ha convinto Liverani a puntare su di lui per il resto della stagione.

SPORTAL.IT | 13-12-2019 12:39