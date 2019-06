Lecce, offerta record per Farias

Il Lecce avrebbe offerto 6 milioni di euro per il cartellino di Diego Farias. L'attaccante brasiliano è in uscita dal Cagliari, dove è rientrato dopo il prestito nell’ultima stagione ad Empoli, e negli scorsi giorni è stato nominato dal mister dei salentini Liverani: "Può rientrare nelle caratteristiche dei calciatori che cerchiamo".

Giulini ha chiesto 7,5 milioni di euro per il cartellino del giocatore, e le due parti stanno trattando per avvicinarsi. Per il Lecce sarebbe l'acquisto più caro dai tempi di Chevanton.

SPORTAL.IT | 10-06-2019 12:56