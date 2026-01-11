Lecce-Parma, moviola: Banda follia e lacrime, poi un autogol, Pellegrino e il rosso a Gaspar per l'harakiri pugliese

La prova dell’arbitro Marinelli al via del Mare nel lunch match della ventesima giornata di serie A analizzata al microscopio, 4 gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Livio Marinelli, la scelta di Rocchi per Lecce-Parma, è un maresciallo dell’Esercito italiano in forza al 7° Reggimento alpini, ha iniziato ad arbitrare nel 2002, arrivando in Serie D nel 2008. Nel 2012 è passato in Lega Pro, dove è rimasto per quattro anni, nei quali ha diretto anche la finale della Coppa Italia Primavera 2015-2016. Promosso in CAN B nel 2016 ha esordito nella serie cadetta il 27 agosto, in occasione di Bari-Cittadella. Il debutto in Serie A è avvenuto il 25 ottobre 2017 allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, nella partita Atalanta-Verona e nella scorsa stagione ha debuttato benino in Cagliari-Roma, quando è stato chiamato a sostituire l’infortunato La Penna. In questa stagione ha debuttato in Lecce-Milan, ultima uscita in Torino-Cremonese ma vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto laziale.

I precedenti tra Lecce e Parma

Nei 57 precedenti tra le due squadre 15 vittorie per i pugliesi, 18 pareggi e 24 sconfitte.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Zufferli IV uomo, Marini al Var e Mariani all’Avar, l’arbitro ha ammonito Pierotti, Ramadami, Kaba, Delprato, espulsi Banda e Gaspar per gioco violento.

Lecce-Parma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo 52 secondi è già gol: regolare la rete di Stulic che sblocca la gara. Primo giallo al 24′, è per Pierotti che arriva in ritardo su Valenti. Al 55′ giallo per Banda che interviene malissimo in tackle su Delprato. Al 56′ ammonito anche Ramadani (che era diffidato e salterà il prossimo match) per proteste ma intanto il Var richiama l’arbitro all’on field review e il giallo di Banda diventa rosso diretto per gioco violento. Il giocatore esce tra le lacrime coinsolato dallo staff pugliese.

Al 60′ Oristanio a terra in area, ma è tutto buono, l’esterno del Parma è scivolato. Al 63′ giallo per Kaba per fallo su Oristanio. Al 64′ pari del Parma grazie a un autogol di Tiago Gabriel. Al 69′ ammonito Delprato per fallo su N’Dri. Al 72′ il gol del sorpasso firmato da Pellegrino (sesto gol su 9 segnato di testa per lui). Il Lecce chiude in 9 per il rosso a Gaspar per un calcione gratuito. Il giocatore del Lecce non ci sta, protesta, minaccia, va via inferocito. Dopo il recupero Lecce-Parma finisce 1-2.