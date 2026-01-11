Lecce-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche (Serie A 2025-26)

Lecce-Parma di Serie A 2025-26, 20a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità principali.

Lecce–Parma è uno scontro salvezza che pesa tantissimo nella 20a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce domenica 11 gennaio 2026 alle ore 12:30. I salentini sono 16° con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte; 12 gol fatti, 25 subiti), i ducali 15° a quota 18 (4 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte; 12 segnati, 21 incassati). Punti pesanti in palio: equilibrio offensivo ridotto, margini di errore minimi e classifica cortissima.

Probabili formazioni di Lecce-Parma

A poche ore dal via, si profila un 4-3-3 speculare. Il Lecce dovrebbe confermare struttura e principi: spinta sulle corsie con Veiga e Gallo, coppia interna solida con Gaspar e Tiago Gabriel. In mezzo Ramadani in regia, con Kaba e Maleh a caccia di gamba e seconde palle; davanti tridente verticale con Banda, Camarda e Sottil. Tra gli assenti, Morente resta ai box, mentre Früchtl e Berisha sono in dubbio. Il Parma si andrebbe a specchio: linea a quattro con Delprato, Circati, Valenti, Valeri; in mediana equilibrio e qualità con Estévez, Bernabé e Keita; davanti, estro e attacco alla profondità con Oristanio, Pellegrino e Almqvist. In porta Corvi dovrebbe essere preferito a Guaita. Out Løvik e il lungodegente Frigan; Suzuki non al meglio.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Banda, Camarda, Sottil.

Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Estévez, Bernabé, Keita; Oristanio, Pellegrino, Almqvist.

Gli indisponibili di Lecce-Parma

Situazione assenze che potrebbe incidere nella gestione dei cambi. Il Lecce perde peso sugli esterni senza Morente, mentre le condizioni di Früchtl e Berisha restano da valutare fino all’ultimo. Il Parma paga in difesa e in attacco: fuori Løvik e il rientro di Frigan è ancora lontano; Suzuki e Ndiaye sono in dubbio. Al momento non risultano squalificati per entrambe.

Lecce – Infortunati: Morente (infortunio al piede), Früchtl (infortunio al ginocchio), Berisha (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al piede), (infortunio al ginocchio), (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno. Parma – Infortunati: Suzuki (frattura al dito), Ndiaye (infortunio all’inguine), Løvik (infortunio muscolare), Frigan (lesione del legamento crociato). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento diverso per le due squadre: il Lecce fatica a trovare continuità in zona gol, il Parma alterna prove solide a qualche passaggio a vuoto ma in trasferta resta insidioso. Cinismo e dettagli sulle palle inattive potrebbero orientare l’inerzia.

Lecce ko ok ko x ko Parma ok ko ok x ko

Nelle ultime 5 di campionato il Lecce ha raccolto 4 punti, il Parma 7. Questo il dettaglio:

Lecce

Cremonese-Lecce 2-0; Lecce-Pisa 1-0; Lecce-Como 0-3; Juventus-Lecce 1-1; Lecce-Roma 0-2.

Parma

Pisa-Parma 0-1; Parma-Lazio 0-1; Parma-Fiorentina 1-0; Sassuolo-Parma 1-1; Parma-Inter 0-2.

L’arbitro di Lecce-Parma

Dirige Marinelli, con assistenti Bindoni e Tegoni, IV ufficiale Zufferli, al VAR Marini e AVAR Mariani. In questa Serie A 2025-26 Livio Marinelli ha arbitrato 4 gare: 1 rigore assegnato, media 3.2 ammonizioni a partita, nessuna espulsione, 14 fuorigioco e circa 7.6 falli per cartellino. Parametri da gestione dialogante ma inflessibile sui contatti reiterati.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Lecce e Parma arriva in un momento spartiacque: i salentini cercano risposte davanti al proprio pubblico dopo un periodo avaro di gol, i ducali confermano una vocazione esterna sempre pericolosa. La storia recente mette pepe al contesto: il Lecce ha trovato due successi di fila contro i gialloblù nella scorsa annata, ma il lungo periodo racconta di un Parma storicamente indigesto al Via del Mare. Occhio ai finali di gara: i Ducali soffrono nell’ultimo quarto d’ora, mentre i salentini faticano a capitalizzare dal dischetto. Tra i protagonisti attesi, il guizzo di Sottil (già decisivo all’andata) e il peso specifico di Pellegrino; curiosità anche per l’impatto di Cutrone, spesso ispirato contro il Lecce ma reduce da minutaggio ridotto. Un match di equilibrio e dettagli, con palloni inattivi e transizioni pronte a spostare il bilancio.

Il Lecce ha vinto le ultime due sfide di Serie A con il Parma , tante quante in tutte le precedenti 25 contro i Ducali.

ha vinto le ultime due sfide di Serie A con il , tante quante in tutte le precedenti 25 contro i Ducali. Dopo il ko del 1991, il Parma non ha più perso nelle successive 12 trasferte di A a Lecce: striscia record per i gialloblù contro una singola avversaria.

non ha più perso nelle successive 12 trasferte di A a Lecce: striscia record per i gialloblù contro una singola avversaria. Lecce senza successi da tre turni (1N, 2P): i salentini potrebbero allungare il digiuno come a inizio stagione.

senza successi da tre turni (1N, 2P): i salentini potrebbero allungare il digiuno come a inizio stagione. Il Lecce rischia il tris di sconfitte interne senza segnare per la prima volta nella propria storia in A.

rischia il tris di sconfitte interne senza segnare per la prima volta nella propria storia in A. Nelle ultime nove gare il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: andamento a elastico.

non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: andamento a elastico. Parma imbattuto da tre trasferte e a segno da quattro: caccia al quinto viaggio consecutivo con gol come nel 2021.

imbattuto da tre trasferte e a segno da quattro: caccia al quinto viaggio consecutivo con gol come nel 2021. I Ducali soffrono dal 76′ in poi: sette reti incassate nell’ultimo quarto d’ora, tra i peggiori della Serie A nel segmento.

Il Lecce non ha ancora segnato su rigore in questo campionato e ha fallito l’unico tentativo dal dischetto.

non ha ancora segnato su rigore in questo campionato e ha fallito l’unico tentativo dal dischetto. Sottil ha firmato il gol-partita all’andata al Tardini: contro il Parma è imbattuto in quattro incroci (2V, 2N).

ha firmato il gol-partita all’andata al Tardini: contro il è imbattuto in quattro incroci (2V, 2N). Cutrone: 2 gol e 2 assist in tre gare di A contro il Lecce, ma da dicembre il suo minutaggio è calato sensibilmente.

Le statistiche stagionali di Lecce e Parma

Dati alla mano, equilibrio totale nei gol segnati (12 a testa), con il Parma più solido dietro (21 subiti contro 25 del Lecce). Possesso simile: 44% per i salentini e 42.5% per i ducali; precisione al tiro comparabile (39.34% Lecce, 38.41% Parma). Il Lecce vanta più clean sheet (6 a 5) e una pressione media più alta (PPDA 12.5 vs 14.3). Il Parma concede più conclusioni, ma resta spesso dentro partita grazie alla compattezza della linea.

A livello individuale, nel Lecce i migliori realizzatori sono Banda e Berisha (2 gol), con Berisha anche leader negli assist (3). Nel Parma spicca Pellegrino (5 gol), mentre il miglior contributo nei passaggi vincenti è di Britschgi (2). Sul fronte disciplinare: più ammonito del Lecce è Gaspar (6), mentre nel Parma guida Pellegrino (3); rossi: Ndiaye e Troilo a quota 1. Tra i portieri, Falcone ha collezionato 6 clean sheet; nel Parma 3 per Suzuki e 2 per Corvi.

Lecce Parma Partite giocate 18 18 Vittorie 4 4 Pareggi 5 6 Sconfitte 9 8 Gol segnati 12 12 Gol subiti 25 21 Media gol subiti a partita 1.4 1.2 Possesso palla (%) 44.0 42.5 Tiri nello specchio 48 53 Precisione al tiro (%) 39.34 38.41 Clean sheet 6 5 Cartellini gialli 35 31 Cartellini rossi – 3 Capocannoniere Banda 2; Berisha 2 Pellegrino 5 Top assistman Berisha 3 Britschgi 2

FAQ Quando e a che ora si gioca Lecce-Parma? Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 12:30. Dove si gioca Lecce-Parma? Allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, a Lecce. Chi è l’arbitro di Lecce-Parma? L’arbitro è Marinelli; assistenti Bindoni e Tegoni; IV Zufferli; VAR Marini; AVAR Mariani.