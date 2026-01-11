Lecce-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche (Serie A 2025-26)

Lecce–Parma è uno scontro salvezza che pesa tantissimo nella 20a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce domenica 11 gennaio 2026 alle ore 12:30. I salentini sono 16° con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte; 12 gol fatti, 25 subiti), i ducali 15° a quota 18 (4 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte; 12 segnati, 21 incassati). Punti pesanti in palio: equilibrio offensivo ridotto, margini di errore minimi e classifica cortissima.
- Probabili formazioni di Lecce-Parma
- Gli indisponibili di Lecce-Parma
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Lecce-Parma
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Lecce e Parma
Probabili formazioni di Lecce-Parma
A poche ore dal via, si profila un 4-3-3 speculare. Il Lecce dovrebbe confermare struttura e principi: spinta sulle corsie con Veiga e Gallo, coppia interna solida con Gaspar e Tiago Gabriel. In mezzo Ramadani in regia, con Kaba e Maleh a caccia di gamba e seconde palle; davanti tridente verticale con Banda, Camarda e Sottil. Tra gli assenti, Morente resta ai box, mentre Früchtl e Berisha sono in dubbio. Il Parma si andrebbe a specchio: linea a quattro con Delprato, Circati, Valenti, Valeri; in mediana equilibrio e qualità con Estévez, Bernabé e Keita; davanti, estro e attacco alla profondità con Oristanio, Pellegrino e Almqvist. In porta Corvi dovrebbe essere preferito a Guaita. Out Løvik e il lungodegente Frigan; Suzuki non al meglio.
- Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Banda, Camarda, Sottil.
- Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Estévez, Bernabé, Keita; Oristanio, Pellegrino, Almqvist.
Gli indisponibili di Lecce-Parma
Situazione assenze che potrebbe incidere nella gestione dei cambi. Il Lecce perde peso sugli esterni senza Morente, mentre le condizioni di Früchtl e Berisha restano da valutare fino all’ultimo. Il Parma paga in difesa e in attacco: fuori Løvik e il rientro di Frigan è ancora lontano; Suzuki e Ndiaye sono in dubbio. Al momento non risultano squalificati per entrambe.
- Lecce – Infortunati: Morente (infortunio al piede), Früchtl (infortunio al ginocchio), Berisha (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Parma – Infortunati: Suzuki (frattura al dito), Ndiaye (infortunio all’inguine), Løvik (infortunio muscolare), Frigan (lesione del legamento crociato). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Momento diverso per le due squadre: il Lecce fatica a trovare continuità in zona gol, il Parma alterna prove solide a qualche passaggio a vuoto ma in trasferta resta insidioso. Cinismo e dettagli sulle palle inattive potrebbero orientare l’inerzia.
|Lecce
|ko
|ok
|ko
|x
|ko
|Parma
|ok
|ko
|ok
|x
|ko
Nelle ultime 5 di campionato il Lecce ha raccolto 4 punti, il Parma 7. Questo il dettaglio:
- Lecce
Cremonese-Lecce 2-0; Lecce-Pisa 1-0; Lecce-Como 0-3; Juventus-Lecce 1-1; Lecce-Roma 0-2.
- Parma
Pisa-Parma 0-1; Parma-Lazio 0-1; Parma-Fiorentina 1-0; Sassuolo-Parma 1-1; Parma-Inter 0-2.
L’arbitro di Lecce-Parma
Dirige Marinelli, con assistenti Bindoni e Tegoni, IV ufficiale Zufferli, al VAR Marini e AVAR Mariani. In questa Serie A 2025-26 Livio Marinelli ha arbitrato 4 gare: 1 rigore assegnato, media 3.2 ammonizioni a partita, nessuna espulsione, 14 fuorigioco e circa 7.6 falli per cartellino. Parametri da gestione dialogante ma inflessibile sui contatti reiterati.
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Lecce e Parma arriva in un momento spartiacque: i salentini cercano risposte davanti al proprio pubblico dopo un periodo avaro di gol, i ducali confermano una vocazione esterna sempre pericolosa. La storia recente mette pepe al contesto: il Lecce ha trovato due successi di fila contro i gialloblù nella scorsa annata, ma il lungo periodo racconta di un Parma storicamente indigesto al Via del Mare. Occhio ai finali di gara: i Ducali soffrono nell’ultimo quarto d’ora, mentre i salentini faticano a capitalizzare dal dischetto. Tra i protagonisti attesi, il guizzo di Sottil (già decisivo all’andata) e il peso specifico di Pellegrino; curiosità anche per l’impatto di Cutrone, spesso ispirato contro il Lecce ma reduce da minutaggio ridotto. Un match di equilibrio e dettagli, con palloni inattivi e transizioni pronte a spostare il bilancio.
- Il Lecce ha vinto le ultime due sfide di Serie A con il Parma, tante quante in tutte le precedenti 25 contro i Ducali.
- Dopo il ko del 1991, il Parma non ha più perso nelle successive 12 trasferte di A a Lecce: striscia record per i gialloblù contro una singola avversaria.
- Lecce senza successi da tre turni (1N, 2P): i salentini potrebbero allungare il digiuno come a inizio stagione.
- Il Lecce rischia il tris di sconfitte interne senza segnare per la prima volta nella propria storia in A.
- Nelle ultime nove gare il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: andamento a elastico.
- Parma imbattuto da tre trasferte e a segno da quattro: caccia al quinto viaggio consecutivo con gol come nel 2021.
- I Ducali soffrono dal 76′ in poi: sette reti incassate nell’ultimo quarto d’ora, tra i peggiori della Serie A nel segmento.
- Il Lecce non ha ancora segnato su rigore in questo campionato e ha fallito l’unico tentativo dal dischetto.
- Sottil ha firmato il gol-partita all’andata al Tardini: contro il Parma è imbattuto in quattro incroci (2V, 2N).
- Cutrone: 2 gol e 2 assist in tre gare di A contro il Lecce, ma da dicembre il suo minutaggio è calato sensibilmente.
Le statistiche stagionali di Lecce e Parma
Dati alla mano, equilibrio totale nei gol segnati (12 a testa), con il Parma più solido dietro (21 subiti contro 25 del Lecce). Possesso simile: 44% per i salentini e 42.5% per i ducali; precisione al tiro comparabile (39.34% Lecce, 38.41% Parma). Il Lecce vanta più clean sheet (6 a 5) e una pressione media più alta (PPDA 12.5 vs 14.3). Il Parma concede più conclusioni, ma resta spesso dentro partita grazie alla compattezza della linea.
A livello individuale, nel Lecce i migliori realizzatori sono Banda e Berisha (2 gol), con Berisha anche leader negli assist (3). Nel Parma spicca Pellegrino (5 gol), mentre il miglior contributo nei passaggi vincenti è di Britschgi (2). Sul fronte disciplinare: più ammonito del Lecce è Gaspar (6), mentre nel Parma guida Pellegrino (3); rossi: Ndiaye e Troilo a quota 1. Tra i portieri, Falcone ha collezionato 6 clean sheet; nel Parma 3 per Suzuki e 2 per Corvi.
|Lecce
|Parma
|Partite giocate
|18
|18
|Vittorie
|4
|4
|Pareggi
|5
|6
|Sconfitte
|9
|8
|Gol segnati
|12
|12
|Gol subiti
|25
|21
|Media gol subiti a partita
|1.4
|1.2
|Possesso palla (%)
|44.0
|42.5
|Tiri nello specchio
|48
|53
|Precisione al tiro (%)
|39.34
|38.41
|Clean sheet
|6
|5
|Cartellini gialli
|35
|31
|Cartellini rossi
|–
|3
|Capocannoniere
|Banda 2; Berisha 2
|Pellegrino 5
|Top assistman
|Berisha 3
|Britschgi 2
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Lecce-Parma?
-
Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 12:30.
- Dove si gioca Lecce-Parma?
-
Allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, a Lecce.
- Chi è l’arbitro di Lecce-Parma?
-
L’arbitro è Marinelli; assistenti Bindoni e Tegoni; IV Zufferli; VAR Marini; AVAR Mariani.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.