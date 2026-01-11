Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Lecce-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche (Serie A 2025-26)

Lecce-Parma di Serie A 2025-26, 20a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità principali.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

LecceParma è uno scontro salvezza che pesa tantissimo nella 20a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce domenica 11 gennaio 2026 alle ore 12:30. I salentini sono 16° con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte; 12 gol fatti, 25 subiti), i ducali 15° a quota 18 (4 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte; 12 segnati, 21 incassati). Punti pesanti in palio: equilibrio offensivo ridotto, margini di errore minimi e classifica cortissima.


Probabili formazioni di Lecce-Parma

A poche ore dal via, si profila un 4-3-3 speculare. Il Lecce dovrebbe confermare struttura e principi: spinta sulle corsie con Veiga e Gallo, coppia interna solida con Gaspar e Tiago Gabriel. In mezzo Ramadani in regia, con Kaba e Maleh a caccia di gamba e seconde palle; davanti tridente verticale con Banda, Camarda e Sottil. Tra gli assenti, Morente resta ai box, mentre Früchtl e Berisha sono in dubbio. Il Parma si andrebbe a specchio: linea a quattro con Delprato, Circati, Valenti, Valeri; in mediana equilibrio e qualità con Estévez, Bernabé e Keita; davanti, estro e attacco alla profondità con Oristanio, Pellegrino e Almqvist. In porta Corvi dovrebbe essere preferito a Guaita. Out Løvik e il lungodegente Frigan; Suzuki non al meglio.

  • Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Banda, Camarda, Sottil.

V:Sport

  • Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Estévez, Bernabé, Keita; Oristanio, Pellegrino, Almqvist.

V:Sport

Gli indisponibili di Lecce-Parma

Situazione assenze che potrebbe incidere nella gestione dei cambi. Il Lecce perde peso sugli esterni senza Morente, mentre le condizioni di Früchtl e Berisha restano da valutare fino all’ultimo. Il Parma paga in difesa e in attacco: fuori Løvik e il rientro di Frigan è ancora lontano; Suzuki e Ndiaye sono in dubbio. Al momento non risultano squalificati per entrambe.

  • Lecce – Infortunati: Morente (infortunio al piede), Früchtl (infortunio al ginocchio), Berisha (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
  • Parma – Infortunati: Suzuki (frattura al dito), Ndiaye (infortunio all’inguine), Løvik (infortunio muscolare), Frigan (lesione del legamento crociato). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento diverso per le due squadre: il Lecce fatica a trovare continuità in zona gol, il Parma alterna prove solide a qualche passaggio a vuoto ma in trasferta resta insidioso. Cinismo e dettagli sulle palle inattive potrebbero orientare l’inerzia.

Lecce ko ok ko x ko
Parma ok ko ok x ko

Nelle ultime 5 di campionato il Lecce ha raccolto 4 punti, il Parma 7. Questo il dettaglio:

  • Lecce

Cremonese-Lecce 2-0; Lecce-Pisa 1-0; Lecce-Como 0-3; Juventus-Lecce 1-1; Lecce-Roma 0-2.

  • Parma

Pisa-Parma 0-1; Parma-Lazio 0-1; Parma-Fiorentina 1-0; Sassuolo-Parma 1-1; Parma-Inter 0-2.

L’arbitro di Lecce-Parma

Dirige Marinelli, con assistenti Bindoni e Tegoni, IV ufficiale Zufferli, al VAR Marini e AVAR Mariani. In questa Serie A 2025-26 Livio Marinelli ha arbitrato 4 gare: 1 rigore assegnato, media 3.2 ammonizioni a partita, nessuna espulsione, 14 fuorigioco e circa 7.6 falli per cartellino. Parametri da gestione dialogante ma inflessibile sui contatti reiterati.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Lecce e Parma arriva in un momento spartiacque: i salentini cercano risposte davanti al proprio pubblico dopo un periodo avaro di gol, i ducali confermano una vocazione esterna sempre pericolosa. La storia recente mette pepe al contesto: il Lecce ha trovato due successi di fila contro i gialloblù nella scorsa annata, ma il lungo periodo racconta di un Parma storicamente indigesto al Via del Mare. Occhio ai finali di gara: i Ducali soffrono nell’ultimo quarto d’ora, mentre i salentini faticano a capitalizzare dal dischetto. Tra i protagonisti attesi, il guizzo di Sottil (già decisivo all’andata) e il peso specifico di Pellegrino; curiosità anche per l’impatto di Cutrone, spesso ispirato contro il Lecce ma reduce da minutaggio ridotto. Un match di equilibrio e dettagli, con palloni inattivi e transizioni pronte a spostare il bilancio.

  • Il Lecce ha vinto le ultime due sfide di Serie A con il Parma, tante quante in tutte le precedenti 25 contro i Ducali.
  • Dopo il ko del 1991, il Parma non ha più perso nelle successive 12 trasferte di A a Lecce: striscia record per i gialloblù contro una singola avversaria.
  • Lecce senza successi da tre turni (1N, 2P): i salentini potrebbero allungare il digiuno come a inizio stagione.
  • Il Lecce rischia il tris di sconfitte interne senza segnare per la prima volta nella propria storia in A.
  • Nelle ultime nove gare il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: andamento a elastico.
  • Parma imbattuto da tre trasferte e a segno da quattro: caccia al quinto viaggio consecutivo con gol come nel 2021.
  • I Ducali soffrono dal 76′ in poi: sette reti incassate nell’ultimo quarto d’ora, tra i peggiori della Serie A nel segmento.
  • Il Lecce non ha ancora segnato su rigore in questo campionato e ha fallito l’unico tentativo dal dischetto.
  • Sottil ha firmato il gol-partita all’andata al Tardini: contro il Parma è imbattuto in quattro incroci (2V, 2N).
  • Cutrone: 2 gol e 2 assist in tre gare di A contro il Lecce, ma da dicembre il suo minutaggio è calato sensibilmente.

Le statistiche stagionali di Lecce e Parma

Dati alla mano, equilibrio totale nei gol segnati (12 a testa), con il Parma più solido dietro (21 subiti contro 25 del Lecce). Possesso simile: 44% per i salentini e 42.5% per i ducali; precisione al tiro comparabile (39.34% Lecce, 38.41% Parma). Il Lecce vanta più clean sheet (6 a 5) e una pressione media più alta (PPDA 12.5 vs 14.3). Il Parma concede più conclusioni, ma resta spesso dentro partita grazie alla compattezza della linea.

A livello individuale, nel Lecce i migliori realizzatori sono Banda e Berisha (2 gol), con Berisha anche leader negli assist (3). Nel Parma spicca Pellegrino (5 gol), mentre il miglior contributo nei passaggi vincenti è di Britschgi (2). Sul fronte disciplinare: più ammonito del Lecce è Gaspar (6), mentre nel Parma guida Pellegrino (3); rossi: Ndiaye e Troilo a quota 1. Tra i portieri, Falcone ha collezionato 6 clean sheet; nel Parma 3 per Suzuki e 2 per Corvi.

Lecce Parma
Partite giocate 18 18
Vittorie 4 4
Pareggi 5 6
Sconfitte 9 8
Gol segnati 12 12
Gol subiti 25 21
Media gol subiti a partita 1.4 1.2
Possesso palla (%) 44.0 42.5
Tiri nello specchio 48 53
Precisione al tiro (%) 39.34 38.41
Clean sheet 6 5
Cartellini gialli 35 31
Cartellini rossi 3
Capocannoniere Banda 2; Berisha 2 Pellegrino 5
Top assistman Berisha 3 Britschgi 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Lecce-Parma?

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 12:30.

Dove si gioca Lecce-Parma?

Allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, a Lecce.

Chi è l’arbitro di Lecce-Parma?

L’arbitro è Marinelli; assistenti Bindoni e Tegoni; IV Zufferli; VAR Marini; AVAR Mariani.

Lecce-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche (Serie A 2025-26)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Lucart

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Lecce - Parma
Fiorentina - Milan
Verona - Lazio
Inter - Napoli
SERIE B:
Mantova - Palermo
Padova - Modena

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio