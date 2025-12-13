Lecce-Pisa, moviola: paura e lacrime per Berisha, l'emozione del baby-arbitro, il record di Stulic

La prova dell’arbitro Sacchi al via del Mare nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Macerata ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Juan Luca Sacchi, la scelta per Lecce-Pisa, 42 anni, conta oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter passando così tra vari alti e bassi. In questa stagione in A ha diretto solo Lazio-Cagliari, Udinese-Bologna e Napoli-Cagliari dopo essere stato utilizzato solo in B in precedenza. Vediamo come se l’è cavata al via del Mare.

I precedenti di Sacchi con Lecce e Pisa

Con i pugliesi 16 precedenti (6 vittorie, 6 pari e 4 pareggi), con i toscani 11 (4 vittorie, 2 pareggi e 5 ko).

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Giuggoli con Dionisi IV uomo, Maggioni al Var e Pairetto all’Avar, l’arbitro ha ammonito Calabresi, Tete Morente, Gaspar.

Lecce-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Momento speciale per Nicola, giovane arbitro pugliese aggredito a colpi di pugni durante un match della categoria U16. Il ragazzo è infatti entrato in campo insieme a Juan Luca Sacchi e le squadre prima di Lecce-Pisa, ricevendo l’abbraccio di tutto il Via Del Mare a pochi minuti dal fischio d’inizioAl 9′ dopo un passaggio, Berisha si lascia andare accasciandosi a terra. Attimi di paura con Ramadami che si accorge subito della gravità della situazione e chiede il cambio. Barella e lacrime per il numero 10 del Lecce. La prima sensazione è quella che si possa trattare di un grave problema muscolare, gli esami sono previsti per domani ma si prevede un lungo stop. Primo giallo al 33′, è per Calabresi per una trattenuta su Sottil.

Regolare al 72′ il gol di Stulic che si sblocca, primo gol con la maglia del Lecce per lui. All’85’ ammmonito Tete Morente per un fallo su Vural. Al 90′ giallo per proteste a Gaspar. Dopo 5′ di recupero Lecce-Pisa finisce 1-0.