Lecce-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lecce e Pisa aprono la 15a giornata della Serie A 2025-26: si gioca venerdì 12 dicembre 2025 alle 20:45 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce. È uno scontro salvezza dal peso specifico enorme: i salentini sono 17° a 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte; 10 gol fatti, 19 subiti), i nerazzurri 18° a quota 10 (1 vittoria, 7 pareggi, 6 sconfitte; 10 segnati, 19 incassati). Numeri stretti e margini ridotti: punti pesanti in palio.


Probabili formazioni

Al Via del Mare si va verso un 4-2-3-1 per il Lecce: Falcone tra i pali, linea a quattro con Veiga e Gallo larghi e la coppia GasparOliveira al centro. In mediana Ramadani dovrebbe affiancare Coulibaly per schermare e dare pulizia alla prima uscita. Sulla trequarti Pierotti e Banda a supporto di Berisha, alle spalle di Stulic che potrebbe essere preferito a Camarda. Qualche ballottaggio resta aperto. Il Pisa dovrebbe rispondere con il 3-5-2: Scuffet in porta, dietro Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. Corsie a Toure e Angori, in mezzo Aebischer con Piccinini e Marin. Davanti Meister accanto a Moreo, con Nzola out per squalifica e opzioni come Tramoni o Leris dalla panchina.

  • Lecce (4-2-3-1)
  • Portiere: Falcone
  • Difesa (da destra): VeigaGasparOliveiraGallo
  • Mediana (da destra): RamadaniCoulibaly
  • Trequarti (da destra): PierottiBerishaBanda
  • Attacco: Stulic
  • Pisa (3-5-2)
  • Portiere: Scuffet
  • Difesa (da destra): CalabresiCaraccioloCanestrelli
  • Centrocampo (da destra): TourePiccininiAebischerMarinAngori
  • Attacco (da destra): MeisterMoreo
Gli indisponibili

Capitolo assenze: nel Lecce restano ai box Jean e Marchwinski per problemi al crociato, mentre Fruchtl è in dubbio per un guaio al ginocchio. Nel Pisa pesa la squalifica di Nzola, con Cuadrado fermo per un problema ai flessori e Denoon non al meglio per una caviglia dolorante: gestione e valutazioni fino alla rifinitura.

  • Lecce: Fruchtl (infortunio al ginocchio, in dubbio 50%); Jean (lesione del legamento crociato); Marchwinski (lesione del legamento crociato)
  • Pisa: Cuadrado (problema ai flessori); Denoon (infortunio alla caviglia, in dubbio 50%); Nzola (squalifica, 3 giornate)

Le ultime partite giocate

Il Lecce alterna squilli e passaggi a vuoto ma al Via del Mare ha ritrovato punti; il Pisa viene da pareggi combattuti in trasferta ma ha rallentato con due ko interni. Forma in altalena per entrambe, equilibrio e dettagli potrebbero decidere.Nelle ultime 5 di campionato il Lecce ha raccolto 7 punti, il Pisa 5. Dettaglio risultati:

  • Lecce

Fiorentina-Lecce 0-1; Lecce-Verona 0-0; Lazio-Lecce 2-0; Lecce-Torino 2-1; Cremonese-Lecce 2-0.

  • Pisa

Torino-Pisa 2-2; Pisa-Cremonese 1-0; Sassuolo-Pisa 2-2; Pisa-Inter 0-2; Pisa-Parma 0-1.

L’arbitro di Lecce-Pisa

La sfida del Via del Mare sarà diretta da Sacchi (J.L.), assistenti Cecconi e Giuggioli, IV Dionisi, VAR Maggioni, AVAR Pairetto. Designazione di esperienza per un match ad alta tensione in chiave salvezza.

Informazioni interessanti sul match

Ritorno dal sapore vintage: Lecce e Pisa non si incrociano in Serie A da oltre tre decenni, con l’ultimo pari datato 3 febbraio 1991 proprio al Via del Mare. La tradizione sorride ai toscani, spesso indigesti ai giallorossi, ma il fattore campo e il recente rendimento interno ridanno fiducia alla squadra salentina. Le cifre raccontano un confronto tra due attacchi fin qui avari: 10 gol a testa, ritmi più prudenti e partite decise da episodi, calci piazzati e dettagli. Occhio a Berisha, faro tecnico del Lecce, e alla solidità della coppia CaraccioloCanestrelli nel Pisa, entrambi ever-present in stagione. Curiosità nei parziali: i nerazzurri più produttivi in avvio, il Lecce tende ad accendersi nella gestione, ma ha sofferto nel secondo tempo. Con pareggi frequenti per gli ospiti e la spinta del pubblico di casa, si prospetta una gara a elastico, in cui una giocata sulle corsie o una palla inattiva possono spaccare l’equilibrio.

  • Il Pisa ha perso raramente contro il Lecce in A: i salentini hanno vinto una sola volta nella storia della sfida.
  • Al Via del Mare il Lecce non ha mai perso contro il Pisa in Serie A: una vittoria e due pareggi il bilancio interno.
  • I giallorossi sono imbattuti in quattro delle ultime cinque gare casalinghe e cercano il bis interno consecutivo dopo il 2-1 al Torino.
  • Nel 2025 il Lecce è rimasto a secco in 16 gare di campionato: solo il Verona ha fatto peggio nei top 5 campionati.
  • Contro le neopromosse, il Lecce ha faticato: solo due successi nelle ultime 12 sfide, con un gol segnato nelle più recenti quattro.
  • Il Pisa ha pareggiato le ultime tre trasferte tutte 2-2: striscia che potrebbe allungarsi secondo la tradizione storica del club.
  • I nerazzurri arrivano da due ko di fila (con Inter e Parma): in stagione hanno già incassato una striscia di tre sconfitte consecutive.
  • Attacchi in difficoltà: 10 reti a testa. Il Pisa segna poco nei primi tempi, il Lecce ha il minimo bottino nelle riprese.
  • Berisha è il più incisivo del Lecce: cinque partecipazioni totali, coinvolto in quattro delle ultime cinque reti giallorosse.
  • Caracciolo e Canestrelli non hanno saltato un minuto nel Pisa: leadership e continuità al centro della retroguardia.

Le statistiche stagionali di Lecce e Pisa

Numeri molto simili: 10 gol segnati e 19 subiti per entrambe. Il Lecce tiene più palla (44,6% vs 40,1%) e tira meno (93 vs 107), ma è più preciso al tiro (40,9% vs 31,8%). Il Pisa contrasta con maggiore efficacia (tackle success 57,2% vs 53,3%) e ha collezionato 4 clean sheet contro i 5 del Lecce. Disciplina in equilibrio: 25 gialli a testa, con 2 rossi per i nerazzurri.

A livello individuale: nel Lecce guidano la classifica marcatori Berisha, Coulibaly e N’Dri a 2 reti; top assistman Berisha (3). Nel Pisa spicca Nzola con 3 gol, poi Moreo a 2; diversi a quota 1 assist (Aebischer, Tramoni, Akinsanmiro). Tra i portieri: Falcone 5 clean sheet, Semper 4.

Lecce Pisa
Partite giocate 14 14
Vittorie 3 1
Pareggi 4 7
Sconfitte 7 6
Gol fatti 10 10
Gol subiti 19 19
Possesso palla (%) 44,6 40,1
Tiri totali 93 107
Tiri in porta 38 34
Precisione tiro (%) 40,9 31,8
Clean sheet 5 4
PPDA 12,5 14,4
Cartellini gialli 25 25
Cartellini rossi 0 2
Capocannoniere Berisha/Coulibaly/N’Dri 2 Nzola 3
Top assist Berisha 3 Aebischer/Tramoni/Akinsanmiro 1

FAQ

Quando e a che ora si gioca Lecce-Pisa?

Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20:45.

Dove si gioca Lecce-Pisa?

Allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Chi è l’arbitro di Lecce-Pisa?

L’arbitro è Sacchi (J.L.), assistenti Cecconi e Giuggioli; IV uomo Dionisi; VAR Maggioni; AVAR Pairetto.

Lecce-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

