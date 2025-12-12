Lecce-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lecce e Pisa aprono la 15a giornata della Serie A 2025-26: si gioca venerdì 12 dicembre 2025 alle 20:45 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce. È uno scontro salvezza dal peso specifico enorme: i salentini sono 17° a 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte; 10 gol fatti, 19 subiti), i nerazzurri 18° a quota 10 (1 vittoria, 7 pareggi, 6 sconfitte; 10 segnati, 19 incassati). Numeri stretti e margini ridotti: punti pesanti in palio.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Lecce-Pisa
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Lecce e Pisa
Probabili formazioni
Al Via del Mare si va verso un 4-2-3-1 per il Lecce: Falcone tra i pali, linea a quattro con Veiga e Gallo larghi e la coppia Gaspar–Oliveira al centro. In mediana Ramadani dovrebbe affiancare Coulibaly per schermare e dare pulizia alla prima uscita. Sulla trequarti Pierotti e Banda a supporto di Berisha, alle spalle di Stulic che potrebbe essere preferito a Camarda. Qualche ballottaggio resta aperto. Il Pisa dovrebbe rispondere con il 3-5-2: Scuffet in porta, dietro Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. Corsie a Toure e Angori, in mezzo Aebischer con Piccinini e Marin. Davanti Meister accanto a Moreo, con Nzola out per squalifica e opzioni come Tramoni o Leris dalla panchina.
- Lecce (4-2-3-1)
- Portiere: Falcone
- Difesa (da destra): Veiga – Gaspar – Oliveira – Gallo
- Mediana (da destra): Ramadani – Coulibaly
- Trequarti (da destra): Pierotti – Berisha – Banda
- Attacco: Stulic
- V:Sport
- Pisa (3-5-2)
- Portiere: Scuffet
- Difesa (da destra): Calabresi – Caracciolo – Canestrelli
- Centrocampo (da destra): Toure – Piccinini – Aebischer – Marin – Angori
- Attacco (da destra): Meister – Moreo
- V:Sport
Gli indisponibili
Capitolo assenze: nel Lecce restano ai box Jean e Marchwinski per problemi al crociato, mentre Fruchtl è in dubbio per un guaio al ginocchio. Nel Pisa pesa la squalifica di Nzola, con Cuadrado fermo per un problema ai flessori e Denoon non al meglio per una caviglia dolorante: gestione e valutazioni fino alla rifinitura.
- Lecce: Fruchtl (infortunio al ginocchio, in dubbio 50%); Jean (lesione del legamento crociato); Marchwinski (lesione del legamento crociato)
- Pisa: Cuadrado (problema ai flessori); Denoon (infortunio alla caviglia, in dubbio 50%); Nzola (squalifica, 3 giornate)
Le ultime partite giocate
Il Lecce alterna squilli e passaggi a vuoto ma al Via del Mare ha ritrovato punti; il Pisa viene da pareggi combattuti in trasferta ma ha rallentato con due ko interni. Forma in altalena per entrambe, equilibrio e dettagli potrebbero decidere.Nelle ultime 5 di campionato il Lecce ha raccolto 7 punti, il Pisa 5. Dettaglio risultati:
- Lecce
Fiorentina-Lecce 0-1; Lecce-Verona 0-0; Lazio-Lecce 2-0; Lecce-Torino 2-1; Cremonese-Lecce 2-0.
- Pisa
Torino-Pisa 2-2; Pisa-Cremonese 1-0; Sassuolo-Pisa 2-2; Pisa-Inter 0-2; Pisa-Parma 0-1.
L’arbitro di Lecce-Pisa
La sfida del Via del Mare sarà diretta da Sacchi (J.L.), assistenti Cecconi e Giuggioli, IV Dionisi, VAR Maggioni, AVAR Pairetto. Designazione di esperienza per un match ad alta tensione in chiave salvezza.
Informazioni interessanti sul match
Ritorno dal sapore vintage: Lecce e Pisa non si incrociano in Serie A da oltre tre decenni, con l’ultimo pari datato 3 febbraio 1991 proprio al Via del Mare. La tradizione sorride ai toscani, spesso indigesti ai giallorossi, ma il fattore campo e il recente rendimento interno ridanno fiducia alla squadra salentina. Le cifre raccontano un confronto tra due attacchi fin qui avari: 10 gol a testa, ritmi più prudenti e partite decise da episodi, calci piazzati e dettagli. Occhio a Berisha, faro tecnico del Lecce, e alla solidità della coppia Caracciolo–Canestrelli nel Pisa, entrambi ever-present in stagione. Curiosità nei parziali: i nerazzurri più produttivi in avvio, il Lecce tende ad accendersi nella gestione, ma ha sofferto nel secondo tempo. Con pareggi frequenti per gli ospiti e la spinta del pubblico di casa, si prospetta una gara a elastico, in cui una giocata sulle corsie o una palla inattiva possono spaccare l’equilibrio.
- Il Pisa ha perso raramente contro il Lecce in A: i salentini hanno vinto una sola volta nella storia della sfida.
- Al Via del Mare il Lecce non ha mai perso contro il Pisa in Serie A: una vittoria e due pareggi il bilancio interno.
- I giallorossi sono imbattuti in quattro delle ultime cinque gare casalinghe e cercano il bis interno consecutivo dopo il 2-1 al Torino.
- Nel 2025 il Lecce è rimasto a secco in 16 gare di campionato: solo il Verona ha fatto peggio nei top 5 campionati.
- Contro le neopromosse, il Lecce ha faticato: solo due successi nelle ultime 12 sfide, con un gol segnato nelle più recenti quattro.
- Il Pisa ha pareggiato le ultime tre trasferte tutte 2-2: striscia che potrebbe allungarsi secondo la tradizione storica del club.
- I nerazzurri arrivano da due ko di fila (con Inter e Parma): in stagione hanno già incassato una striscia di tre sconfitte consecutive.
- Attacchi in difficoltà: 10 reti a testa. Il Pisa segna poco nei primi tempi, il Lecce ha il minimo bottino nelle riprese.
- Berisha è il più incisivo del Lecce: cinque partecipazioni totali, coinvolto in quattro delle ultime cinque reti giallorosse.
- Caracciolo e Canestrelli non hanno saltato un minuto nel Pisa: leadership e continuità al centro della retroguardia.
Le statistiche stagionali di Lecce e Pisa
Numeri molto simili: 10 gol segnati e 19 subiti per entrambe. Il Lecce tiene più palla (44,6% vs 40,1%) e tira meno (93 vs 107), ma è più preciso al tiro (40,9% vs 31,8%). Il Pisa contrasta con maggiore efficacia (tackle success 57,2% vs 53,3%) e ha collezionato 4 clean sheet contro i 5 del Lecce. Disciplina in equilibrio: 25 gialli a testa, con 2 rossi per i nerazzurri.
A livello individuale: nel Lecce guidano la classifica marcatori Berisha, Coulibaly e N’Dri a 2 reti; top assistman Berisha (3). Nel Pisa spicca Nzola con 3 gol, poi Moreo a 2; diversi a quota 1 assist (Aebischer, Tramoni, Akinsanmiro). Tra i portieri: Falcone 5 clean sheet, Semper 4.
|Lecce
|Pisa
|Partite giocate
|14
|14
|Vittorie
|3
|1
|Pareggi
|4
|7
|Sconfitte
|7
|6
|Gol fatti
|10
|10
|Gol subiti
|19
|19
|Possesso palla (%)
|44,6
|40,1
|Tiri totali
|93
|107
|Tiri in porta
|38
|34
|Precisione tiro (%)
|40,9
|31,8
|Clean sheet
|5
|4
|PPDA
|12,5
|14,4
|Cartellini gialli
|25
|25
|Cartellini rossi
|0
|2
|Capocannoniere
|Berisha/Coulibaly/N’Dri 2
|Nzola 3
|Top assist
|Berisha 3
|Aebischer/Tramoni/Akinsanmiro 1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Lecce-Pisa?
-
Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Lecce-Pisa?
-
Allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.
- Chi è l’arbitro di Lecce-Pisa?
-
L’arbitro è Sacchi (J.L.), assistenti Cecconi e Giuggioli; IV uomo Dionisi; VAR Maggioni; AVAR Pairetto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.