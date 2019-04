Il Lecce supera in casa il Carpi penultimo per 4-1 e aggancia al primo posto in classifica il Brescia (che ha però due gare in meno). I salentini vanno a segno con Venuti, Mancosu, Falco e Tumminelli ma finiscono la gara in 10 per l'espulsione di Lucioni. Pareggio senza reti tra Crotone e Cremonese, la Salernitana si allontana dalla zona play out battendo 4-2 il Cittadella.

Crotone-Cremonese 0-0

Lecce-Carpi 4-1

Salernitana-Cittadella 4-2

SPORTAL.IT | 13-04-2019 19:20