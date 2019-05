Lecce, possibile un ritorno illustre a centrocampo

Oltre a quello di Sebastiano Luperto, difensore leccese doc prodotto del vivaio giallorosso, ma ceduto al Napoli nel 2013, nel mercato dei salentini appena tornati in Serie A si profila un altro ritorno.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', infatti, il ds Meluso è pronto ad allacciare una trattativa con Andrea Bertolacci, rimasto nel cuore dei tifosi del Lecce per le due stagioni e mezzo giocate in giallorosso tra il gennaio 2010 e il 2012, con una promozione in A e due campionati di massima serie, per quelle che furono le prime annate in A del centrocampista prodotto del vivaio della Roma.

Bertolacci, classe ’91, si svincolerà dal Milan il 30 giugno, al termine di una stagione che non l’ha mai visto scendere in campo e potrebbe dare esperienza e qualità al centrocampo di Liverani.





SPORTAL.IT | 30-05-2019 19:01