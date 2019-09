Lecce-Roma 2019-2020, le probabili formazioni

In campo alle 15 di domenica Lecce-Roma, partita valida per la sesta giornata di serie A. Dopo la cocente sconfitta con l'Atalanta Fonseca torna alla difesa a 4, con il ritorno in campo da titolare di Kluivert in attacco insieme a Mkhitaryan, Pellegrini e Dzeko. In difesa rientra Mancini, sulle fasce Florenzi e Kolarov.

I salentini arrivano dal bel successo di Ferrara contro la Spal: confermato Mancosu, in attacco Falco e Babacar. A rischio Farias, Lapadula e Tachtsidis, che si sono allenati a parte nella giornata di giovedì.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

SPORTAL.IT | 27-09-2019 09:59