Lecce-Roma moviola: Di Francesco furioso con l’arbitro, il Var resta muto ancora una volta

Pochi problemi per Chiffi, al debutto stagionale in A, al via del Mare. Gara tranquilla, un solo ammonito e decisioni corrette sui pochi casi dubbi. Anche stavolta il Var non è mai intervenuto. Vediamo cosa è successo.
- Lecce-Roma, i casi da moviola
- Le proteste del Lecce
- Chi è l’arbitro Chiffi
- I precedenti tra le due squadre
- L’arbitro ha ammonito un sol giocatore
Lecce-Roma, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 4′ qualche dubbio sul gol di Malen ma la posizione di Dybala, che ha fatto partire l’azione, era regolare: l’argentino parte sul filo del fuorigioco, Gaspar sbaglia e serve involontariamente l’olandese che batte subito Falcone. Primo giallo all’8′ ed è proprio per Malen che tocca di mano sul cross pericoloso di Dybala. In due minuti la Roma chiude i giochi con i gol al 23′ ancora di Malen (gol valido perchè non era in offside Wesley che ha fatto l’assist) e al 24′ di Soulè.
Le proteste del Lecce
Al 65′ il poker giallorosso. Molina si avventa su una palla vagante ma finisce per colpirla con il braccio. I giocatori del Lecce protestato immediatamente ma l’azione prosegue e la sfera arriva sui piedi di Malen, che serve Mancini in area. Il difensore vede Rodrigo Mora, che tutto solo batte Falcone per il 4-0. Dopo la rete i giocatori del Lecce, così come la panchina di Di Francesco, ha protestato con l’arbitro che però ha convalidato la rete. Nessun intervento del Var. Dopo il recupero finisce 0-4.
Chi è l’arbitro Chiffi
Daniele Chiffi, la scelta per Lecce-Roma, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. Ultima uscita in Parma-Roma.
I precedenti tra le due squadre
Le due squadre si erano affrontate 42 volte: 2 vittorie per i pugliesi, 11 pareggi e 29 successi per la Roma.
L’arbitro ha ammonito un sol giocatore
Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Cecconi con Di Bello IV uomo, Di Paolo al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Malen.