Lecce-Roma, moviola: la furbata di Dybala e la giacca di Gasp che vola, maxirissa finale

Juan Luca Sacchi, la scelta per Lecce-Roma, 42 anni, conta oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter passando così tra vari alti e bassi. In questa stagione in A ha diretto solo Lazio-Cagliari, Udinese-Bologna, Napoli-Cagliari, Lecce-Pisa e Bologna-Sassuolo dopo essere stato utilizzato solo in B in precedenza. Vediamo come se l’è cavata al via del Mare.
I precedenti di Sacchi con Lecce e Roma
Sacchi aveva a diretto 5 volte in carriera la Roma, con 4 successi per i giallorossi e una sconfitta. L’ultimo precedente risale a due anni fa: 3-2 casalingo contro il Torino. Il bilancio del Lecce nelle 17 partite dirette dall’arbitro di Macerata era di 7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.
L’arbitro ha ammonito 4 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Cavallina con Tremolada IV uomo, Gariglio al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro ha ammonito Banda, Maleh, Cristante, Gaspar.
Lecce-Roma, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 5′ Banda entra in scivolata in modo imprudente su El Shaarawy, giusta l’ammonizione. Regolare al 14′ il gol di Ferguson. Al 25′ Banda parte con una progressione centrale ma – al limite dell’area di rigore avversaria – viene fermato da Manu Koné. Per l’arbitro Sacchi è tutto regolare. Al 28′ ammonito anche Maleh per fallo su Dybala. Al 38′ la Roma raddoppia con Pisilli ma la rete viene annullata per furogioco, c’è un check del Var che conferma la decisione di Sacchi.
Al 70′ doppia protesta del Lecce sul gol del raddoppio di Dovbyk su corner di Dybala: c’era qualche dubbio se il pallone fosse effettivamente uscito fuori per l’angolo ma soprattutto sulla regolarità della battuta dello stesso, col pallone che sembra essere stato posizionato fuori dall’arco d’angolo da Dybala. Poco dopo scintille sulla panchina della Roma con battibecco tra Celik e Gasperini: il difensore dice ad alta voce “calmi, calmi” ai rimbrotti del tecnico che in tutta risposta si toglie la giacca e la sbatte sulla panchina. All’85’ maxirissa finale, Gallo entra forte su Cristante e si scatena un parapiglia che coinvolge un po’ tutti. Pagano col giallo Cristante (che era diffidato e salterà la gara col Sassuolo) e Gaspar. Dopo 4′ di recupero Lecce-Roma finisce 0-2.