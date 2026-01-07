Lecce-Roma, moviola: la furbata di Dybala e la giacca di Gasp che vola, maxirissa finale

La prova dell’arbitro Sacchi al via del Mare nell’anticipo del turno infrasettimanale di serie A analizzata ai raggi X, quattro gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Juan Luca Sacchi, la scelta per Lecce-Roma, 42 anni, conta oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter passando così tra vari alti e bassi. In questa stagione in A ha diretto solo Lazio-Cagliari, Udinese-Bologna, Napoli-Cagliari, Lecce-Pisa e Bologna-Sassuolo dopo essere stato utilizzato solo in B in precedenza. Vediamo come se l’è cavata al via del Mare.

I precedenti di Sacchi con Lecce e Roma

Sacchi aveva a diretto 5 volte in carriera la Roma, con 4 successi per i giallorossi e una sconfitta. L’ultimo precedente risale a due anni fa: 3-2 casalingo contro il Torino. Il bilancio del Lecce nelle 17 partite dirette dall’arbitro di Macerata era di 7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Cavallina con Tremolada IV uomo, Gariglio al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro ha ammonito Banda, Maleh, Cristante, Gaspar.

Lecce-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 5′ Banda entra in scivolata in modo imprudente su El Shaarawy, giusta l’ammonizione. Regolare al 14′ il gol di Ferguson. Al 25′ Banda parte con una progressione centrale ma – al limite dell’area di rigore avversaria – viene fermato da Manu Koné. Per l’arbitro Sacchi è tutto regolare. Al 28′ ammonito anche Maleh per fallo su Dybala. Al 38′ la Roma raddoppia con Pisilli ma la rete viene annullata per furogioco, c’è un check del Var che conferma la decisione di Sacchi.

Al 70′ doppia protesta del Lecce sul gol del raddoppio di Dovbyk su corner di Dybala: c’era qualche dubbio se il pallone fosse effettivamente uscito fuori per l’angolo ma soprattutto sulla regolarità della battuta dello stesso, col pallone che sembra essere stato posizionato fuori dall’arco d’angolo da Dybala. Poco dopo scintille sulla panchina della Roma con battibecco tra Celik e Gasperini: il difensore dice ad alta voce “calmi, calmi” ai rimbrotti del tecnico che in tutta risposta si toglie la giacca e la sbatte sulla panchina. All’85’ maxirissa finale, Gallo entra forte su Cristante e si scatena un parapiglia che coinvolge un po’ tutti. Pagano col giallo Cristante (che era diffidato e salterà la gara col Sassuolo) e Gaspar. Dopo 4′ di recupero Lecce-Roma finisce 0-2.