Lecce-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lecce-Roma di Serie A 2025-26, 19a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare, Lecce e Roma si affrontano martedì 6 gennaio 2026 alle 18:00 per la 19a giornata di Serie A. Sfida tra obiettivi opposti: i salentini sono 16° con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte; 12 gol fatti, 23 subiti), i giallorossi occupano il 5° posto con 33 punti (11 vittorie e 7 sconfitte; 20 segnati, 12 incassati). Per il Lecce è uno scontro salvezza da capitalizzare, mentre la Roma punta a consolidare la corsa europea e invertire il trend altalenante lontano da casa.

Probabili formazioni di Lecce-Roma

Nel Lecce si va verso un 4-3-3: Falcone in porta, linea con Veiga, Gaspar, Oliveira, Gallo. In mezzo Ramadani dovrebbe dirigere con Kaba e Maleh a supporto; davanti tridente leggero Pierotti–Camarda–Banda. Restano da valutare Berisha e Früchtl (in dubbio), mentre Morente non è al meglio. La Roma, priva per squalifica di Mancini e Hermoso, potrebbe confermare il 3-4-2-1: Svilar tra i pali; dietro Çelik, Ziółkowski, Ghilardi; quinti Rensch e Wesley; in regia Cristante con Koné mezzala; sulla trequarti Soulé e Dybala alle spalle di Ferguson. Out Pellegrini, mentre Bailey e Baldanzi restano opzioni in dubbio e difficilmente verranno rischiati dal 1′.

Lecce (4-3-3): Falcone ; Veiga , Gaspar , Oliveira , Gallo ; Kaba , Ramadani , Maleh ; Pierotti , Camarda , Banda .

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Roma (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Ziółkowski, Ghilardi; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.

Gli indisponibili di Lecce-Roma

Capitolo assenze pesante soprattutto per la Roma, che perde due pilastri difensivi come Mancini e Hermoso per squalifica e monitora le condizioni di Bailey e Baldanzi. Nel Lecce qualche acciacco in attacco e tra i pali: Morente è alle prese con un problema al piede, mentre Früchtl e Berisha restano in dubbio. Possibili scelte last minute in panchina per allungare le rotazioni.

Lecce – Infortunati: Morente (infortunio al piede), Coulibaly (condizioni da valutare), Früchtl (infortunio al ginocchio, in dubbio), Berisha (infortunio alla coscia, in dubbio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Morente (infortunio al piede), Coulibaly (condizioni da valutare), Früchtl (infortunio al ginocchio, in dubbio), Berisha (infortunio alla coscia, in dubbio). Squalificati: nessuno. Roma – Infortunati: Pellegrini (infortunio al bicipite femorale), Bailey (infortunio al bicipite femorale, in dubbio), Baldanzi (malattia, in dubbio). Squalificati: Hermoso (somma di ammonizioni), Mancini (somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Il Lecce alterna colpi interni e passi falsi, ma ha mosso la classifica con 7 punti nelle ultime cinque. La Roma viaggia a strappi: successi puliti all’Olimpico e qualche stop esterno, 6 punti nel periodo. Gara che potrebbe restare tattica, con bioritmi diversi ma margini per entrambe.

Lecce ok ko ok ko x Roma ko ok ko ok ko

Nelle ultime 5 di campionato il Lecce ha totalizzato 7 punti, la Roma 6. Questo il dettaglio:

Lecce

Lecce-Torino 2-1; Cremonese-Lecce 2-0; Lecce-Pisa 1-0; Lecce-Como 0-3; Juventus-Lecce 1-1.

Roma

Cagliari-Roma 1-0; Roma-Como 1-0; Juventus-Roma 2-1; Roma-Genoa 3-1; Atalanta-Roma 1-0.

L’arbitro di Lecce-Roma

Dirige Juan Luca Sacchi (Macerata), assistenti Mokhtar e Cavallina. IV uomo Tremolada, VAR Gariglio, AVAR Chiffi. In questa Serie A 2025-26 Sacchi ha arbitrato 4 gare: 1 rigore assegnato, media 2.7 ammonizioni a partita e nessun rosso. Fischietto tendenzialmente dialogante, falli fischiati 121 e 14 fuorigioco segnalati.

Statistiche interessanti

La storia del confronto pende dalla parte della Roma, che contro il Lecce ha costruito un bilancio estremamente favorevole e nelle ultime stagioni ha spesso colpito con cinismo. I salentini, però, arrivano con segnali di ripresa al Via del Mare e con un portiere, Falcone, in grande confidenza sui rigori. Sull’altro fronte, la Roma cerca continuità dopo una serie di risultati altalenanti e si affida alle giocate di Dybala e alla freschezza di Soulé, pur dovendo ridisegnare la difesa per le squalifiche. Curiosità di calendario: l’Epifania non è stata benevola per entrambe nelle ultime apparizioni; resta però un terreno in cui i giallorossi, storicamente, hanno saputo trovare la zampata vincente. Attenzione ai piazzati e al dato degli scontri diretti in Salento, tradizionalmente proibitivi per i padroni di casa.

La Roma è la rivale contro cui il Lecce perde meno in percentuale in Serie A: solo il 5% delle sfide (2 su 38), a fronte di 26 vittorie giallorosse e 10 pareggi.

è la rivale contro cui il perde meno in percentuale in Serie A: solo il 5% delle sfide (2 su 38), a fronte di 26 vittorie giallorosse e 10 pareggi. La Roma ha portato a casa 12 successi nelle ultime 15 contro il Lecce (2N, 1P), con doppia vittoria nello scorso campionato.

ha portato a casa 12 successi nelle ultime 15 contro il (2N, 1P), con doppia vittoria nello scorso campionato. In casa, il Lecce ha battuto la Roma una sola volta in 19 incroci di Serie A: il 4-2 del 7 aprile 2012.

ha battuto la una sola volta in 19 incroci di Serie A: il 4-2 del 7 aprile 2012. Epifania indigesta al Lecce : in A, 7 gare senza vittorie nel giorno del 6 gennaio (3N, 4P), ultimo 1-1 col Cagliari alla 19ª del 2024.

: in A, 7 gare senza vittorie nel giorno del 6 gennaio (3N, 4P), ultimo 1-1 col alla 19ª del 2024. Lecce in possibile striscia di pari: dopo l’1-1 con la Juventus , potrebbe infilare due X di fila per la prima volta da febbraio 2025.

in possibile striscia di pari: dopo l’1-1 con la , potrebbe infilare due X di fila per la prima volta da febbraio 2025. Al Via del Mare , 2 successi nelle ultime 3 per il Lecce : stesso bottino delle precedenti 20 gare interne.

, 2 successi nelle ultime 3 per il : stesso bottino delle precedenti 20 gare interne. Epifania altalenante anche per la Roma : una vittoria nelle ultime quattro del 6 gennaio (1N, 2P), con ko 3-1 a Milano nel 2022.

: una vittoria nelle ultime quattro del 6 gennaio (1N, 2P), con ko 3-1 a Milano nel 2022. La Roma ha perso quattro delle ultime sei giornate (2V), spesso per 1-0; nelle prime 12 aveva incassato solo tre ko.

ha perso quattro delle ultime sei giornate (2V), spesso per 1-0; nelle prime 12 aveva incassato solo tre ko. Falcone è tra i migliori para-rigori del torneo: due neutralizzati in stagione, cinque da quando è a Lecce .

è tra i migliori para-rigori del torneo: due neutralizzati in stagione, cinque da quando è a . Dybala ha firmato 4 gol e 1 assist in A contro il Lecce, ma è a secco di reti e passaggi vincenti nelle ultime sei presenze di campionato.

Le statistiche stagionali di Lecce e Roma

Possesso palla e produzione offensiva premiano la Roma (57.6% di possesso, 175 tiri, 50.3% di precisione) rispetto al Lecce (43.5%, 120 tiri, 39.2%). I giallorossi hanno segnato 20 reti subendone 12, i salentini 12 gol fatti e 23 incassati. Tra i pali, Svilar conta 7 clean sheet, Falcone è a quota 6: partita che potrebbe decidersi sulle transizioni e sulla qualità nelle rifiniture.

Focus giocatori: nel Lecce i migliori marcatori sono Banda e N’Dri (2), con Berisha top assistman (3). Nella Roma spiccano Soulé (5 gol) e Wesley (3), con Soulé leader negli assist (3). Tra i più sanzionati Gaspar (5 gialli) e, tra i capitolini, Mancini e Hermoso (5 gialli); unico rosso stagionale giallorosso a Çelik. Clean sheet: Falcone 6, Svilar 7.

Lecce Roma Partite giocate 17 18 Vittorie 4 11 Pareggi 5 0 Sconfitte 8 7 Gol segnati 12 20 Gol subiti 23 12 Possesso palla (%) 43.5 57.6 Tiri totali 120 175 Tiri in porta 47 88 Precisione tiri (%) 39.2 50.3 Clean sheet 6 7 Cartellini gialli 32 36 Cartellini rossi 0 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Lecce-Roma? Lecce-Roma si gioca martedì 6 gennaio 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Lecce-Roma? La partita si disputa allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Chi è l’arbitro di Lecce-Roma? L’arbitro è Juan Luca Sacchi, con assistenti Mokhtar e Cavallina; IV uomo Tremolada; VAR Gariglio; AVAR Chiffi.