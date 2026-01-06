Lecce-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare, Lecce e Roma si affrontano martedì 6 gennaio 2026 alle 18:00 per la 19a giornata di Serie A. Sfida tra obiettivi opposti: i salentini sono 16° con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte; 12 gol fatti, 23 subiti), i giallorossi occupano il 5° posto con 33 punti (11 vittorie e 7 sconfitte; 20 segnati, 12 incassati). Per il Lecce è uno scontro salvezza da capitalizzare, mentre la Roma punta a consolidare la corsa europea e invertire il trend altalenante lontano da casa.
- Probabili formazioni di Lecce-Roma
- Gli indisponibili di Lecce-Roma
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Lecce-Roma
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Lecce e Roma
Probabili formazioni di Lecce-Roma
Nel Lecce si va verso un 4-3-3: Falcone in porta, linea con Veiga, Gaspar, Oliveira, Gallo. In mezzo Ramadani dovrebbe dirigere con Kaba e Maleh a supporto; davanti tridente leggero Pierotti–Camarda–Banda. Restano da valutare Berisha e Früchtl (in dubbio), mentre Morente non è al meglio. La Roma, priva per squalifica di Mancini e Hermoso, potrebbe confermare il 3-4-2-1: Svilar tra i pali; dietro Çelik, Ziółkowski, Ghilardi; quinti Rensch e Wesley; in regia Cristante con Koné mezzala; sulla trequarti Soulé e Dybala alle spalle di Ferguson. Out Pellegrini, mentre Bailey e Baldanzi restano opzioni in dubbio e difficilmente verranno rischiati dal 1′.
- Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Oliveira, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda.
V:Sport
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Ziółkowski, Ghilardi; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.
V:Sport
Gli indisponibili di Lecce-Roma
Capitolo assenze pesante soprattutto per la Roma, che perde due pilastri difensivi come Mancini e Hermoso per squalifica e monitora le condizioni di Bailey e Baldanzi. Nel Lecce qualche acciacco in attacco e tra i pali: Morente è alle prese con un problema al piede, mentre Früchtl e Berisha restano in dubbio. Possibili scelte last minute in panchina per allungare le rotazioni.
- Lecce – Infortunati: Morente (infortunio al piede), Coulibaly (condizioni da valutare), Früchtl (infortunio al ginocchio, in dubbio), Berisha (infortunio alla coscia, in dubbio). Squalificati: nessuno.
- Roma – Infortunati: Pellegrini (infortunio al bicipite femorale), Bailey (infortunio al bicipite femorale, in dubbio), Baldanzi (malattia, in dubbio). Squalificati: Hermoso (somma di ammonizioni), Mancini (somma di ammonizioni).
Le ultime partite giocate
Il Lecce alterna colpi interni e passi falsi, ma ha mosso la classifica con 7 punti nelle ultime cinque. La Roma viaggia a strappi: successi puliti all’Olimpico e qualche stop esterno, 6 punti nel periodo. Gara che potrebbe restare tattica, con bioritmi diversi ma margini per entrambe.
|Lecce
|ok
|ko
|ok
|ko
|x
|Roma
|ko
|ok
|ko
|ok
|ko
Nelle ultime 5 di campionato il Lecce ha totalizzato 7 punti, la Roma 6. Questo il dettaglio:
- Lecce
Lecce-Torino 2-1; Cremonese-Lecce 2-0; Lecce-Pisa 1-0; Lecce-Como 0-3; Juventus-Lecce 1-1.
- Roma
Cagliari-Roma 1-0; Roma-Como 1-0; Juventus-Roma 2-1; Roma-Genoa 3-1; Atalanta-Roma 1-0.
L’arbitro di Lecce-Roma
Dirige Juan Luca Sacchi (Macerata), assistenti Mokhtar e Cavallina. IV uomo Tremolada, VAR Gariglio, AVAR Chiffi. In questa Serie A 2025-26 Sacchi ha arbitrato 4 gare: 1 rigore assegnato, media 2.7 ammonizioni a partita e nessun rosso. Fischietto tendenzialmente dialogante, falli fischiati 121 e 14 fuorigioco segnalati.
Statistiche interessanti
La storia del confronto pende dalla parte della Roma, che contro il Lecce ha costruito un bilancio estremamente favorevole e nelle ultime stagioni ha spesso colpito con cinismo. I salentini, però, arrivano con segnali di ripresa al Via del Mare e con un portiere, Falcone, in grande confidenza sui rigori. Sull’altro fronte, la Roma cerca continuità dopo una serie di risultati altalenanti e si affida alle giocate di Dybala e alla freschezza di Soulé, pur dovendo ridisegnare la difesa per le squalifiche. Curiosità di calendario: l’Epifania non è stata benevola per entrambe nelle ultime apparizioni; resta però un terreno in cui i giallorossi, storicamente, hanno saputo trovare la zampata vincente. Attenzione ai piazzati e al dato degli scontri diretti in Salento, tradizionalmente proibitivi per i padroni di casa.
- La Roma è la rivale contro cui il Lecce perde meno in percentuale in Serie A: solo il 5% delle sfide (2 su 38), a fronte di 26 vittorie giallorosse e 10 pareggi.
- La Roma ha portato a casa 12 successi nelle ultime 15 contro il Lecce (2N, 1P), con doppia vittoria nello scorso campionato.
- In casa, il Lecce ha battuto la Roma una sola volta in 19 incroci di Serie A: il 4-2 del 7 aprile 2012.
- Epifania indigesta al Lecce: in A, 7 gare senza vittorie nel giorno del 6 gennaio (3N, 4P), ultimo 1-1 col Cagliari alla 19ª del 2024.
- Lecce in possibile striscia di pari: dopo l’1-1 con la Juventus, potrebbe infilare due X di fila per la prima volta da febbraio 2025.
- Al Via del Mare, 2 successi nelle ultime 3 per il Lecce: stesso bottino delle precedenti 20 gare interne.
- Epifania altalenante anche per la Roma: una vittoria nelle ultime quattro del 6 gennaio (1N, 2P), con ko 3-1 a Milano nel 2022.
- La Roma ha perso quattro delle ultime sei giornate (2V), spesso per 1-0; nelle prime 12 aveva incassato solo tre ko.
- Falcone è tra i migliori para-rigori del torneo: due neutralizzati in stagione, cinque da quando è a Lecce.
- Dybala ha firmato 4 gol e 1 assist in A contro il Lecce, ma è a secco di reti e passaggi vincenti nelle ultime sei presenze di campionato.
Le statistiche stagionali di Lecce e Roma
Possesso palla e produzione offensiva premiano la Roma (57.6% di possesso, 175 tiri, 50.3% di precisione) rispetto al Lecce (43.5%, 120 tiri, 39.2%). I giallorossi hanno segnato 20 reti subendone 12, i salentini 12 gol fatti e 23 incassati. Tra i pali, Svilar conta 7 clean sheet, Falcone è a quota 6: partita che potrebbe decidersi sulle transizioni e sulla qualità nelle rifiniture.
Focus giocatori: nel Lecce i migliori marcatori sono Banda e N’Dri (2), con Berisha top assistman (3). Nella Roma spiccano Soulé (5 gol) e Wesley (3), con Soulé leader negli assist (3). Tra i più sanzionati Gaspar (5 gialli) e, tra i capitolini, Mancini e Hermoso (5 gialli); unico rosso stagionale giallorosso a Çelik. Clean sheet: Falcone 6, Svilar 7.
|Lecce
|Roma
|Partite giocate
|17
|18
|Vittorie
|4
|11
|Pareggi
|5
|0
|Sconfitte
|8
|7
|Gol segnati
|12
|20
|Gol subiti
|23
|12
|Possesso palla (%)
|43.5
|57.6
|Tiri totali
|120
|175
|Tiri in porta
|47
|88
|Precisione tiri (%)
|39.2
|50.3
|Clean sheet
|6
|7
|Cartellini gialli
|32
|36
|Cartellini rossi
|0
|1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Lecce-Roma?
-
Lecce-Roma si gioca martedì 6 gennaio 2026 alle ore 18:00.
- Dove si gioca Lecce-Roma?
-
La partita si disputa allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.
- Chi è l’arbitro di Lecce-Roma?
-
L’arbitro è Juan Luca Sacchi, con assistenti Mokhtar e Cavallina; IV uomo Tremolada; VAR Gariglio; AVAR Chiffi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.